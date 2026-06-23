Luego de que este fin de semana una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponerle la muerte de su hijo por supuestas fallas en una máquina de oxígeno en una clínica del IMSS en San Quintín, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se da atención al caso.

“Esto que mencionó esta persona fue hace tiempo, no fue reciente. ¿Y por qué le dije que ya se está atendiendo? Porque se está construyendo y ampliando un hospital en San Quintín(...). Se está revisando, si hubo un problema obviamente se sanciona”, dijo.

La Mandataria federal acusó que en el periodo neoliberal hubo un rezago en la atención al sector salud, privatización de servicios, la pandemia del Covid-19 y el aumento de enfermedades crónico degenerativas por la mala alimentación de las personas.

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“¿Qué estamos haciendo? Resarcir los daños del neoliberalismo, así tal cual, estamos resarciendo los daños, los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud. Y todavía, además, mejorando, actualizando y potenciando el servicio universal de salud y los sistemas de salud públicos del país”, declaró.

Zoé Robledo, director del IMSS, también refirió que se revisó la denuncia de la mujer: “Estamos buscando hacia atrás los registros, para ver en qué momento pudo haber entrado un paciente por urgencia después de un accidente. Desde luego estamos haciendo esa revisión (...). Estamos investigando en qué momento fue exactamente este caso, pero bueno, el hospital ha mantenido su operación y obviamente, pues con él justamente con la intención de crecer la infraestructura (...)”.

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Al acusar también un rezago en el IMSS, la mandataria federal reprobó que en 36 año del período neoliberal se construyeron pocas camas, mientras iba creciendo la población y no se formaron médicos especialistas.

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