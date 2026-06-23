El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que el instituto concretó un “salto tecnológico” mediante la sustitución de equipos médicos que habían llegado al final de su vida útil por tecnología de última generación, como parte de la estrategia de modernización impulsada por el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo explicó que esta renovación busca incorporar tecnología del siglo XXI en hospitales que, en muchos casos, fueron construidos durante el siglo pasado.

“El salto tecnológico significa sustituir equipos que ya habían llegado a su vida útil. Aunque siguen siendo tomógrafos, no son iguales a los que teníamos antes”, señaló.

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Logo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Reuters

Como ejemplo de esta modernización, destacó la adquisición de 42 tomógrafos, de los cuales 41 son equipos de 256 cortes de alta especialidad, adquiridos directamente a fabricantes gracias a las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, lo que permitió eliminar intermediarios y acceder a tecnología de última generación.

Los nuevos equipos comenzaron a instalarse desde abril en 40 hospitales distribuidos en 19 estados del país. De acuerdo con Robledo, se trata de tomógrafos capaces de generar imágenes de alta precisión mediante el uso de inteligencia artificial, lo que permite obtener mejores resultados diagnósticos con una menor exposición a la radiación para los pacientes.

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El funcionario destacó que anteriormente se consideraba que este tipo de tecnología debía reservarse para hospitales de alta especialidad, pero ahora también se encuentra disponible en hospitales regionales y de zona.

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Explicó que los nuevos equipos reducen significativamente los tiempos de estudio. Mientras que anteriormente una tomografía podía tardar entre cinco y seis minutos, ahora la exposición se realiza en apenas 15 segundos, permitiendo aumentar la productividad y la capacidad de atención.

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Además, detalló que el cambio representa un avance sustancial frente a los equipos anteriores de 16 cortes, ya que los nuevos dispositivos generan 256 imágenes por rotación, lo que mejora la detección temprana de padecimientos como cáncer de mama, tumores cerebrales, infartos, fracturas, hemorragias internas y diversas alteraciones orgánicas.

Con renovación tecnológica aumenta número de estudios: Zoé Robledo

Gracias a esta renovación tecnológica, dijo que el IMSS incrementó el número de estudios realizados diariamente.

Mientras antes se efectuaban alrededor de 20 o 25 tomografías al día, actualmente se realizan en promedio 50 estudios diarios por equipo.

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Robledo aseguró que este aumento en la capacidad diagnóstica se traduce en menores tiempos de espera para los pacientes, menos traslados hacia otros hospitales y una reducción importante de los servicios subrogados.

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“Modernizar los hospitales y fortalecer la capacidad tecnológica del IMSS es una prioridad”, afirmó el director general, al destacar que la nueva infraestructura permitirá ofrecer diagnósticos más precisos y oportunos en áreas clave como cardiología, oncología, neurología, traumatología y atención de urgencias.

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IMSS Bienestar e ISSSTE destacan "salto tecnológico" en hospitales

Martí Batres, director del ISSSTE (23/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Martí Batres, director del ISSSTE, destacó el “salto tecnológico” a las unidades de primer nivel y atención primaria con la implementación de telemedicina, sin necesidad de trasladarse a los hospitales de alta especialidad

“El ISSSTE cuenta ya ahora a partir de este año con 859 unidades médicas con servicio de telemedicina (...). Agregamos 620 unidades de primer nivel y atención primaria este año, a lo largo de estos primeros meses”, señaló al mencionar diversas especialidades.

Batres indicó que con esta infraestructura se va facilitar mucho la utilización generalizada del expediente clínico único y la receta electrónica para optimizar el uso de los medicamentos.

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Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, destacó también el “salto tecnológico” y La Clínica es Nuestra con decisiones de las comunidades.

“Son 42 mil acciones concretas de mejora de infraestructura, equipamiento; muchos de ellos nunca han tenido en centros de salud y de mobiliario. Nuevos espacios para atender mejores condiciones para nuestro personal médico y más servicios para la población, es lo que más nos interesa, todo contra transparencia y respondiendo a las necesidades reales identificadas en cada centro de salud”, expuso.

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Svarch convocó a participar en la edición 2026 en los Comités de Salud y Bienestar en julio.

“Uno de los modelos de transferencia directa de recursos a comunidades, más ambiciosos del mundo. Hoy ya no hay intermediarios entre la decisión comunitaria y los recursos que la hacen posible”, indicó.

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