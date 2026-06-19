La Paz.— Un grupo de médicos del ISSSTE en Baja California Sur se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en La Paz para denunciar presuntas irregularidades en una investigación penal relacionada con la muerte de un paciente con Covid-19, ocurrida en 2021, y expresar su preocupación ante una posible vinculación a proceso de 10 de sus compañeros.

Con pancartas con leyendas como “Somos médicos, no asesinos” y “No a la criminalización de personal de salud”, los manifestantes solicitaron la intervención del nuevo titular de la FGR en la entidad, Arturo Velasco Ponce, para revisar la integración de la carpeta de investigación, la cual derivó en acusaciones por presunto homicidio culposo.

Durante un posicionamiento público, el médico general Jorge Rodolfo Ramos señaló que los involucrados tienen programada una audiencia judicial este sábado y expresaron temor de que el proceso penal avance en su contra.

El médico internista Edwin Osuna Beltrán explicó que el fallecimiento del paciente ocurrió en la primera ola de Covid, en 2021, cuando había muchas deficiencias y había muy poco conocimiento sobre la enfermedad.

Los profesionales de la salud sostuvieron que la investigación presenta irregularidades y acusaron que durante el procedimiento han enfrentado obstáculos para acceder a información relevante del expediente, pues tardaron seis meses, dijeron, para acceder a la carpeta, situación que consideran una afectación a su derecho de defensa.

Los médicos, acompañados de compañeros y familiares, remarcaron que advierten un posible conflicto de intereses dentro de la investigación; aseguraron que la persona que impulsa la investigación estuvo al frente de la FGR local hasta hace unos meses.

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Cuestionaron que la carpeta se encuentre radicada en San José del Cabo y no en La Paz, donde ocurrieron los hechos.

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