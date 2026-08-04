[Publicidad]
Miami. Los restos de un cohete de SpaceX impactarán el miércoles contra la superficie lunar, según estimaciones de astrónomos independientes, después de que el vehículo fuera enviado al espacio en enero de 2025 para una misión que probó los módulos de aterrizaje de dos compañías privadas.
El impacto tendrá lugar alrededor de las 2:35 hora del este estadounidense (6:35 GMT), cuando la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, de aproximadamente cinco toneladas de peso, choque de forma accidental a 8 mil 690 kilómetros por hora contra la Luna.
La colisión ocurrirá cerca del cráter Einstein, según los expertos, que prevén que forme una cavidad de entre 20 y 30 metros de diámetro y lance material lunar hasta 800 kilómetros de distancia.
Lee también Desechos de SpaceX llegan a playas nacionales; ¿qué tan grave es la contaminación espacial?
La NASA informó esta semana que tiene conocimiento de la trayectoria del cohete y aclaró que es un deshecho de una misión lunar de la estadounidense Firefly Aerospace, con sede en Texas, y la japonesa Ispace que despegó de la tierra el 15 de enero de 2025.
Julianna Scheiman, directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, explicó que para las misiones en órbita baja terrestre, lo más habitual es que la etapa superior del cohete se queme en su reentrada a la atmósfera terrestre.
[Publicidad]
Pero en el caso de misiones más lejanas "necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la propia segunda etapa sea segura, según las normas y regulaciones pertinentes", señaló.
"Lo que ha ocurrido es que, esencialmente, una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad la han puesto en una trayectoria hacia la Luna", agregó.
Aunque la Luna recibe con frecuencia impactos de meteoritos en su superficie, las colisiones con objetos artificiales son mucho menos habituales.
[Publicidad]
Lee también Demócratas votan en primarias clave en Michigan; la contienda pone a prueba el futuro del partido
Por lo que supondrá una oportunidad para que la NASA y los astrónomos profundicen su entendimiento sobre la superficie lunar, incluido cómo proteger a los astronautas o las infraestructuras presentes en su suelo en el futuro.
La NASA espera devolver al ser humano a la Luna en 2028, un primer paso para la colonización del satélite terrestre, que desea que sirva para dar el salto a otros planetas como Marte.
[Publicidad]
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Chivas va por la Leagues Cup sin excusas y al mismo nivel de prioridad que la Liga MX
Tendencias
Adulto mayor es derribado en carrera de Huamantla por organizador; video desata indignación en redes sociales
Economía
Apoyo del gobierno a Pemex suma 1.88 billones de pesos; IMCO advierte dependencia financiera
Estados
Maru Campos denuncia haber recibido amenazas de muerte del gobierno federal; asegura que no tiene miedo y seguirá defendiendo a Chihuahua
Deportes
Muere Natasha Ward, promesa del atletismo, a los 21 años: quién era y de qué murió
Showbiz
Hermano de Ariana Grande desata polémica con su publicación; fans le dicen: “Mejor ayúdala”
Bienestar
¿Comiste en Chipotle entre junio y julio? Investigan un brote de salmonela
Showbiz
Yahir desata polémica en La Casa de los Famosos tras revelar que conoció a Charlie Kirk