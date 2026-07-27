Bajo la consigna "México no es el basurero de SpaceX", integrantes de la asociación de conservación ambiental Conibio Global realizan protestas pacíficas en Playa Bagdad, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

La organización se posiciona en contra de los residuos espaciales que la empresa tecnológica estadounidense ha dejado en aguas nacionales. De acuerdo con las denuncias en redes sociales expresadas por Elías Ibarra Rodríguez, activista de la ONG dedicada a la protección de tortugas marinas y delfines, la corporación ha explosionado tres propulsores en dicha zona de la costa mexicana.

Un cohete Falcon 9 despega desde Florida durante una misión para poner en órbita 29 satélites de Starlink, el negocio clave de SpaceX. Foto: AFP

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El integrante de la organización ecologista señala que el objetivo de su presencia es "evitar que el propulsor sea explotado en México", explicando que la presencia de vidas humanas obliga a la compañía a redirigir los módulos.

Riesgos químicos, físicos y biológicos de los residuos industriales en el océano

Para precisar cómo afectan los componentes metálicos, plásticos y restos de combustible en el agua de mar, las investigaciones oceanográficas de la UNAM y las advertencias medioambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detallan los daños puntuales a la vida marina:

Liberación de componentes tóxicos: La corrosión del aluminio, caucho, fibras de vidrio y tanques de enfriamiento sumergidos libera sustancias químicas y metales pesados en la columna de agua, afectando la calidad del recurso hídrico;

La corrosión del aluminio, caucho, fibras de vidrio y tanques de enfriamiento sumergidos libera sustancias químicas y metales pesados en la columna de agua, afectando la calidad del recurso hídrico; Destrucción del hábitat y vegetación: El impacto físico de trozos pesados de acero inoxidable rompe la flora costera, destruye los manglares y altera la estructura del suelo en los deltas de los ríos.

Foto: Especial.

Obstrucción y mortandad de fauna marina: Animales como la tortuga lora, delfines y peces ingieren partículas de plástico esponjoso o quedan atrapados en los residuos sólidos, provocando asfixia, inanición u obstrucciones intestinales severas;

Animales como la tortuga lora, delfines y peces ingieren partículas de plástico esponjoso o quedan atrapados en los residuos sólidos, provocando asfixia, inanición u obstrucciones intestinales severas; Alteración de la cadena alimenticia: Los contaminantes químicos adheridos a las partículas sumergidas pasan de presas a depredadores, propagando toxinas que dañan los órganos internos de las especies marinas.

Los informes del equipo científico de la Semarnat y la Profepa reafirman que la recolección inmediata de residuos y el muestreo de agua en las zonas de impacto son indispensables para prevenir una crisis ecológica mayor en el ecosistema costero.

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