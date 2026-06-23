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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 09:14 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:13 AM
Claudia Sheinbaum anuncia que el jueves por la tarde llegará el rey de España, para conversar con ella.
Nación 09:11 AM
Sobre un caso particular ocurrido en Guerrero, la Presidenta explica paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso de búsqueda de personas, la investigación sobre su desaparición y el reconocimiento de restos, para poder identificar a la persona y, en caso de ser necesario, llevar a cabo procesos contra civiles o autoridades que hayan participado en el hecho.
Nación 09:01 AM
"Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo", dice la Presidenta sobre el T-MEC, asegurando que México hace su parte y tiene acuerdos con otros países, con sus altas y bajas, pero siempre con comunicación y entendimiento.
Nación 08:51 AM
"Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello", asegura Sheinbaum Pardo ante las demandas de colectivos de personas buscadoras de desaparecidos.
Destaca el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Asegura que incluso atiende, de manera personal, casos de víctimas de violencia sexual, pero expresa que no le gusta tomar fotografías de las reuniones porque no quiere que sea algo mediático. "Incluso les doy mi número de celular personal, para llevar el seguimiento del caso", expresa al explicar que ella atiende personalmente cada tres meses a los padres de los normalistas del caso Ayotzinapa.
"El que haya venido el pato 'Merlín' es parte de lo que se está viviendo (por el Mundial 2026)", señala la Presidenta y dice que todos ven al ave, pero no las necesidades de la familia que lo adoptó.
Dice que para atender a los colectivos está el gabinete federal, quien, asegura, "hace un excelente trabajo".
Nación 08:48 AM
Ahora, la Presidenta explica que se está llevando a cabo un plan de justicia para San Quintín, para que todos los trabajadores jornaleros agrícolas tengan seguridad social, vivienda y acceso a la educación.
Nación 08:36 AM
Sheinbaum rememora el origen del IMSS y la construcción de camas, resaltando que "en el periodo neoliberal" entre 1983 y 2018 se construyeron solo 4 mil camas.
Indica que, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió en su gobierno al IMSS "fue un problemón" porque no había una infraestructura adecuada y la pandemia complicó más el servicio de salud, pero se avanza en la contratación de médicos especialistas, en la construcción de hospitales, incorporar tecnologías nuevas e implementar nueva infraestructura y atención primaria.
Destaca el avance del gobierno anterior y su gobierno ante el rezago que hubo durante 36 años.
"Estamos resarciendo los profundos daños del neoliberalismo que dejó en el sector salud", señala.
Nación 08:30 AM
Sheinbaum Pardo aclara el hecho que vivió en San Quintín cuando una madre le reclamó por la muerte de su hijo al fallar uno de los equipos del hospital donde era atendido: "esa cuestión fue hace tiempo", indica y explica cómo se está llevando a cabo la modernización del hospital de esa región, construído en 1967.
Nación 08:28 AM
La Presidenta destaca que México hace su trabajo todos lo días en cuestión de seguridad e indica que Estados Unidos tiene que hacer su parte porque hay tráfico de armas hacia México, así como organizaciones delictivas.
"Tienes que hacer su trabajo en detenciones delictivas y lavado de dinero en Estados Unidos, porque no todo es hacia afuera, ellos tienen que hacer su trabajo hacia adentro", dice.
Califica como una “buena incautación” el aseguramiento de más de 24 mil litros de metanfetamina líquida realizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la República en Los Mochis, Sinaloa.
También se refiriere al decomiso de más de 42 mil cartuchos de munición realizado en Arizona, Estados Unidos, y destacó que este tipo de acciones reflejan la coordinación existente entre ambos países en materia de seguridad.
Nación 08:16 AM
Zoé Robledo dice que la compra de tomógrafos de este año incluye a hospitales de zona y regionales, no solo hospitales de especialidades.
Asegura que continuará la sustitución de otros equipos en más hospitales donde los tomógrafos ya sean obsoletos. Indica que la compra de cada tomógrafo tuvo un costo de 29 millones de pesos que incluye la desinstalación del tomógrafo anterior y la instalación del nuevo.
Martí Batres menciona que se hará una compra consolidada de aceleradores lineales, resonadores magnéticos y tomógrafos, para la instalación en hospitales del ISSSTE. Anuncia que en Tlatelolco se construirá "un hospital muy moderno" que será de especialidades como geriatría y oncología, además de consultas generales. También comenta que el hospital Darío Fernández será demolido y reconstruirán uno nuevo; como dato, indica que la Sheinbaum Pardo dio a luz en ese lugar.
Nación 08:15 AM
Ahora, la Mandataria federal presenta una imagen comparativa entre lo captado por un tomógrafo de 16 cortes y uno de 256 cortes.
David Kershenobich explica que este avance permite ver detalles que antes no se podía, para conocer mejor y más fácil dónde se debe llevar a cabo un procedimiento.
Nación 08:12 AM
Respecto a la Ley Esposa, la cual impide que legisladores herede el cargo a familiares rumbo a las elecciones de 2027, la Presidenta comenta que no está de acuerdo en que se dejen los puestos a familiares hasta el cuarto nivel, aunque sea por elección popular.
Asegura que Morena asumió esta ley será implementada desde 2027.
"El INE ya tiene regulado que los partidos políticos tiene que presentar necesariamente el mismo número de candidatas y candidatos, es decir, 9 mujeres y 8 hombres a fuerzas", explica. Dice que no está de acuerdo en que, cuando en un lugar haya un hombre, la candidata debe ser obligatoriamente una mujer, sino que debe ser el género que tenga más votos.
Nación 08:05 AM
Sheinbaum Pardo dice que no se le cierra la puerta a nadie, respecto a los requisitos implementados en el Congreso de Michoacán para las candidaturas independientes de partidos que quieren registrarse.
Nación 07:56 AM
Sobre las Farmacias del Bienestar, Claudia Sheinbaum dice que solo están implementadas en el Estado de México y se está trabajando un modelo de atención de salud primaria y a partir de este año las enfermeras pueden recetar medicamentos.
Eduardo Clark dice que hay cerca de 400 módulos de Farmacias del Bienestar en la región.
La Presidenta explica cómo se implementa el programa Salud Casa por Casa y Farmacias del Bienestar y cómo es que las y los enfermeros pueden recetar medicamento a pacientes.
"La megafarmacia está funcionando en este momento principalmente para el centro del país, en el caso de los medicamentos oncológicos es para todo el país", explica la Mandataria federal.
Nación 07:50 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, informa sobre el salto tecnológico del programa La Clínica es Nuestra, la cual tuvo más de 42 mil proyectos para mejorar las unidades de salud.
Indica que en julio se emitirá la convocatoria 2026 para participar en el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) y anuncia que la Clínica es Nuestra llega a Yucatán, el estado número 24 donde se implementa este programa.
Nación 07:43 AM
Ahora, Martí Batres, director general del ISSSTE, informa sobre la implementación de telemedicina en unidades médicas del Instituto.
Explica que 859 unidades médicas cuentan con servicio de telemedicina y da como ejemplo la Unidad de Medicina Familiar de Pichucalco, Chiapas, que se conecta con el Hospital 20 de Noviembre, en la Ciudad de México, lo que permite que los pacientes no tengan que trasladarse al hospital.
Indica que con esta infraestructura se facilita la utilización generalizada del expediente clínico único.
Nación 07:35 AM
Zoé Robledo, director del IMSS, comienza informando sobre los nuevo tomógrafos de última generación que serán implementados en diversas unidades del Instituto.
Anuncia que se adquirieron 42 tomógrafos de última tecnología, los cuales fueron instalados en 40 hospitales de 19 estados de la República.
Comenta que antes estaban solo en hospitales de especialidades, pero ahora también se encuentran en hospitales regionales, en todos los turnos de operación.
Estos tomógrafos permiten la detección temprana de tumores, fracturas, hemorragias internas, entre otras complicaciones, y diario se realizan más de 50 estudios.
Nación 07:31 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta comienza haciendo "un examen" a los reporteros que asisten a la mañanera del pueblo sobre los partidos que se disputarán hoy en el Mundial 2026.
Hace referencia a que mañana es su cumpleaños y comenta que mañana habrá pastel.
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em/apr
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