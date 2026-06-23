"Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello", asegura Sheinbaum Pardo ante las demandas de colectivos de personas buscadoras de desaparecidos.

Destaca el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.



Asegura que incluso atiende, de manera personal, casos de víctimas de violencia sexual, pero expresa que no le gusta tomar fotografías de las reuniones porque no quiere que sea algo mediático. "Incluso les doy mi número de celular personal, para llevar el seguimiento del caso", expresa al explicar que ella atiende personalmente cada tres meses a los padres de los normalistas del caso Ayotzinapa.

"El que haya venido el pato 'Merlín' es parte de lo que se está viviendo (por el Mundial 2026)", señala la Presidenta y dice que todos ven al ave, pero no las necesidades de la familia que lo adoptó.

Dice que para atender a los colectivos está el gabinete federal, quien, asegura, "hace un excelente trabajo".