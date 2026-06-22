Culiacán, Sin. - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que como parte de los protocolos de seguridad implementados en la unidad médica de Culiacán se detectó una situación que derivó en la detención de un trabajador en el interior de las instalaciones del hospital.

Sin dar mayores detalles, a través de un comunicado informó que la institución colabora de manera oportuna con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y para dar puntual seguimiento a las investigaciones.

Asimismo, se mantienen y fortalecen las medidas de control y vigilancia en apego a los protocolos institucionales establecidos para las unidades médicas, por lo que se exhorta a la población usuaria como al personal de la institución a respetar las medidas de seguridad y los principios establecidos en los códigos de conducta.

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Enfermero en Culiacán roba medicamento especializado para infartos

El pasado viernes 19 de junio, un enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombre Abel Elías “N”, de 35 años de edad, fue detenido por agentes federal al salir de su turno de trabajo con cuatro cajas de medicamentos especializados que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.

La detención se produjo en la unidad médica de la ciudad capital al darle seguimiento a sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento denominado Tenecteplasa, el cual es de uso especializado para casos de infarto.

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Su detención fue subida a la plataforma del registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona de 36 años de edad.

De acuerdo con los precios del mercado, este medicamento es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos, por caja, en presentación, con un frasco de ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.

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