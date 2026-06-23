La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo jueves 25 de junio sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, programada para las 16:00 horas en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal confirmó el encuentro con el monarca español como parte de las actividades que realizará en México para acudir al partido de España contra Uruguay el siguiente viernes en Guadalajara.

Detalló que la reunión será a las 16:00 horas de este jueves.

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El rey Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad, grabado en el Salón de Columnas del Palacio Real. Foto: EFE

Reunión se da tras años de tensiones políticas

La reunión cobra relevancia luego de varios años de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la relación con la Corona española se vio marcada por la solicitud de una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista, planteamiento que generó diferencias con el gobierno español y con la Casa Real.

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Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, ambas naciones han buscado mantener el diálogo institucional.

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El encuentro con Felipe VI se realizará además en un contexto de acercamiento diplomático entre México y España. A finales de abril, Sheinbaum tuvo actividades oficiales en Barcelona y manifestara su disposición para mantener una relación de respeto mutuo con el gobierno y las instituciones de esa nación europea.

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Se espera que, tras la reunión, el gobierno mexicano dé a conocer mayores detalles sobre los temas abordados entre la jefa del Ejecutivo federal y el monarca español.

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