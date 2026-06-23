[Publicidad]
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo jueves 25 de junio sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, programada para las 16:00 horas en Palacio Nacional.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal confirmó el encuentro con el monarca español como parte de las actividades que realizará en México para acudir al partido de España contra Uruguay el siguiente viernes en Guadalajara.
Detalló que la reunión será a las 16:00 horas de este jueves.
Lee también Autoridades alertan por retos virales del Mundial 2026; piden evitar desafíos peligrosos en redes sociales
Reunión se da tras años de tensiones políticas
La reunión cobra relevancia luego de varios años de tensiones diplomáticas entre ambos países.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la relación con la Corona española se vio marcada por la solicitud de una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista, planteamiento que generó diferencias con el gobierno español y con la Casa Real.
[Publicidad]
Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, ambas naciones han buscado mantener el diálogo institucional.
Lee también Entregan premio Rey de España a periodistas de EL UNIVERSAL; reconocen reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
El encuentro con Felipe VI se realizará además en un contexto de acercamiento diplomático entre México y España. A finales de abril, Sheinbaum tuvo actividades oficiales en Barcelona y manifestara su disposición para mantener una relación de respeto mutuo con el gobierno y las instituciones de esa nación europea.
[Publicidad]
Se espera que, tras la reunión, el gobierno mexicano dé a conocer mayores detalles sobre los temas abordados entre la jefa del Ejecutivo federal y el monarca español.
Marina del Pilar reconoce su voz en audio filtrado por De Mauleón sobre acuerdo con EU; niega "acuerdos en lo oscurito"
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Nación
PAN aún no define alianzas para elecciones del 2027 y 2030, dice Kenia López; se analiza coalición con el PRI
Universal Deportes
Portugal golea a Uzbekistán en histórica tarde de Cristiano Ronaldo
Techbit
Databricks prevé más control gubernamental sobre la IA global
Estados
Niegan otro amparo al exfutbolista Omar Bravo; continuará en el penal de Puente Grande