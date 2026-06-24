La secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, informó a los consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre un documento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió la noche del martes con “información confidencial” sobre el financiamiento que recibieron algunas de las organizaciones políticas que buscan convertirse en un nuevo partido político.

Según lo que dijo la Secretaría Ejecutiva, la información es confidencial y fue recibida a las 20 horas con seis minutos de la noche del martes. Por el carácter de confidencial, los consejeros debían solicitar que se les dejara ver el documento de manera física en las instalaciones que el INE tiene en la calle de Moneda, en el centro de Tlalpan.

A pesar del desconcierto de los consejeros integrantes de dicha comisión, se decidió avanzar los cinco anteproyectos que desechan a Interacción y Empatía para Todos y avalan el registro para Somos México, México Tiene Vida, Construyendo Sociedades de Paz y Que Siga la Democracia.

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La sesión del Consejo General donde se discutirán los proyectos que avalan la creación de cuatro nuevos partidos políticos, a partir del 1 de julio, se discutirá este jueves 25 de junio a las 16 horas.

“Es terriblemente inadecuado el golpe sorpresa”

“Aunque apague la cámara, secretaria”, fueron las palabras de la consejera Carla Humphrey cuando Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva de INE, apagó su cámara mientras ella le recordaba que la Comisión de Fiscalización dijo apenas la semana pasada que este año no se hicieron solicitudes de información a la UIF en ninguna materia.

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“Me está diciendo que la solicitud es de abril, tienen la obligación de contestar a los 5 días, estamos a 24 de junio y perdóneme que le diga esto, pero ahorita estoy recordando otro dato (…) no entiendo de dónde están sacando ahora que hay una información que está fuera de los informes de la Comisión de Fiscalización.

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“Ahí, en el informe, dice que no hubo ni un solo requerimiento –aunque apague la cámara, secretaria–, entonces, perdón pero no tiene ningún sustento que se le hizo un requerimiento en abril y lo dije y lo voy a sostener porque es un documento público”, señaló Humphrey.

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El consejero Uuc-kib Espadas calificó la intervención de la Secretaría Ejecutiva estaba fuera de reglamento y que “el golpe de sorpresa” le parecía “terriblemente inadecuado” faltando solo unas horas para la aprobación de los proyectos en el pleno del Consejo General.

“Si la idea de esta información es retrasar la aprobación de los asuntos no tengo ningún elemento para acceder en ese sentido”, señaló el consejero Arturo Castillo.

A voto de todos los presentes, los consejeros continuaron con la aprobación de los anteproyectos y acordaron solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se les enviara una copia física del documento a sus casas, dado que no se harán copias digitales por seguridad.

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INE perfila aprobar creación de cuatro nuevos partidos políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en primera instancia las solicitudes de registro como Partido Político Nacional de cuatro organizaciones ciudadanas: Construyendo Sociedades de Paz, México tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia que, de ser aprobadas por el Consejo General, podrán incorporarse al sistema nacional de fuerzas partidistas a partir del próximo 1 de julio.

A través de un comunicado, la Comisión explicó que sustentó su determinación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, tras un proceso que incluyó la notificación de intención, la celebración de asambleas distritales y nacionales, la acreditación de afiliaciones válidas, la entrega de informes financieros y la presentación de documentos básicos, tales como declaración de principios, programa de acción y estatutos. Además de la verificación técnica, la fiscalización y las diligencias de garantía de audiencia.

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En ese sentido, detalló que Construyendo Sociedades de Paz notificó su intención el 8 de enero de 2025, realizó 275 asambleas distritales válidas y acreditó 334 mil 920 afiliaciones, superando el mínimo requerido de 256 mil 030. Su Asamblea Nacional Constitutiva se celebró el 21 de febrero de 2026, con 426 delegados en representación de 169 distritos, y presentó su solicitud de registro el 24 de febrero de ese mismo año.

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Precisó que México tiene Vida notificó su intención el 9 de enero de 2025, llevó a cabo 233 asambleas distritales válidas y acreditó 295 mil 324 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se realizó el 22 de febrero de 2026, con 408 delegados de 189 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

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Mientras que Personas Sumando en 2025 notificó su intención el 21 de enero de 2025, celebró 205 asambleas distritales válidas y acreditó 294 mil 141 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se efectuó el 21 de febrero de 2026, con 641 delegados de 159 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

En tanto, Que Siga la Democracia notificó su intención el 28 de enero de 2025, realizó 208 asambleas distritales válidas y acreditó 302 mil 891 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se celebró el 22 de febrero de 2026, con 540 delegados de 131 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

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La Comisión resaltó que derivado de estos registros, el financiamiento público federal y las prerrogativas postal y telegráfica se redistribuirán sin incremento de la bolsa total, conforme al modelo constitucional vigente, por lo que para el periodo julio-diciembre de 2026 se asignarán 3 mil 684.1 millones de pesos, de los cuales cada nuevo partido recibirá 73.68 millones equivalentes al 2% del total.

Agregó que la distribución de los montos finales para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes asciende a mil 203.3 millones de pesos para Morena; 597 millones para el Partido Acción Nacional (PAN); 451.9 millones para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 445.9 millones para Movimiento Ciudadano; 382.8 millones para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 308.5 millones para el Partido del Trabajo (PT); y 73.68 millones para cada uno de los cuatro nuevos partidos.

Además, puntualizó que en actividades específicas se redistribuirán 110.5 millones de pesos, de los cuales cada nuevo partido recibirá 3.32 millones, mientras que en prerrogativas postales se asignarán 7.37 millones a cada instituto político y en telegráficas 34 mil 674 pesos.

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