La presidenta Claudia Sheibaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana tras ganas 3-0 a Chequia en el partido que se jugo en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026.

"Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", escribió.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Así festeja Claudia Sheinbaum gol de México

La Presidenta celebró con entusiasmo el gol de Mateo Chávez, de la Selección Mexicana, en el partido contra República Checa.

A través de redes sociales, compartió un video en el que ataviada con la playera negra de la Selección, festejó junto a su esposo Jesús María Tarriba.

"Gooooooool, gooooooool. ¡Vamos México!", grita, salta y abraza a su esposo.

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Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 y victoria de México en el Mundial

Este miércoles 24 de junio, la Presidenta festejó también su cumpleaños 64 en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una imagen junto a su esposo, José María Tarribaz con quien festejó comiendo pozole rojo.

"Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús, disfrutando de un ruido pozole rojo, mi platillo favorito", escribió.

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aov/bmc