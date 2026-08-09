Menú | 09-08-26 | 07:00 | Julliete Vázquez | Actualizada | 09-08-26 | 12:52 |

Si quieres darle un giro a tus comidas, esta receta de es una opción para salir de la rutina. Y es que desde ya te advertimos que no hay quien se pueda resistir a su receta de tacos ahogados.

Aquí te decimos cómo prepararlos para lograr su textura crujiente y la salsita sabrosa que lleva su sabor a otro nivel.

¿Cómo preparar tacos ahogados al estilo de Doña Ángela?

Si se te antojaron unos tacos, pero quieres disfrutarlos de manera diferente a los que normalmente encuentras en la calle, presta atención.

A través de su canal de YouTube "De Mi Rancho a tu Cocina", la creadora de contenido ha compartido una receta para hacer tacos ahogados, es decir, servidos con un caldillo a base de jitomate.

¡Anota los pasos!

Ingredientes

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  • 9 jitomates
  • 5 papas cocidas
  • 2 cucharadas de vinagre blanco
  • 2 cucharaditas de sal
  • 1 kg de carne de res deshebrada y cocida
  • 1 cebolla morada
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1/2 kg de repollo desinfectado
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 350 ml de gua
  • 45 g de manteca de puerco
  • Tortillas de maíz

Procedimientos

  • Corta la cebolla en rodajas, ponla en un recipiente y agrega un poco de sal, vinagre blanco y agua caliente para desflemarla y reducir su sabor.
  • En una cazuela o sartén, fríe las papas cocidas con un poco de manteca de puerco y cebolla.
  • Después, añade sal al gusto y aplasta las papas hasta obtener la textura de un puré.
  • En la licuadora, muele los jitomates cocidos con el comino, orégano, pimienta negra, sal y un poco de agua hasta obtener un caldo.
  • Calienta la salsa de jitomate en una olla, utilizando la misma agua donde se cocieron, y deja reposar para que tome sabor.
  • Pon la carne de res en el mismo recipiente que las papas y revuélvelos.
  • Después, arma los tacos untando la anterior preparación en cada tortilla.
  • Lleva tus tacos a una sartén con manteca caliente y dóralos hasta que queden crujientes por ambos lados.
  • Sirve los tacos con el repollo y la cebolla desflemada. Por último, báñalos con el caldo de jitomate.
Los tacos ahogados son una variante de las tortas ahogadas, originarias de Guadalajara. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"
Los tacos ahogados son una variante de las tortas ahogadas, originarias de Guadalajara. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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Si eres de los que no come sin salsa, esta versión de Doña Ángela es el complemento perfecto:

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Ingredientes

  • 1 puño de chile de árbol
  • 1 trozo de cebolla blanca
  • 1 diente de ajo
  • Agua
  • Sal

Procedimientos

  • En una cazuela, cuece los jitomates con un poco de agua caliente hasta que queden suaves.
  • Licúa los chiles de árbol junto con el trozo de cebolla, el diente de ajo, un poco de agua y sal; procura que la salsa quede ligeramente espesa.
  • Coloca la salsa en un recipiente.
  • Por último, sirve la salsa sobre tus tacos y disfruta.

Intenta hacer estos tacos ahogados con la receta de Doña Ángela, ¡seguro se convierten en tu nuevo platillo favorito!

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