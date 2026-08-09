Si quieres darle un giro a tus comidas, esta receta de Doña Ángela es una opción para salir de la rutina. Y es que desde ya te advertimos que no hay quien se pueda resistir a su receta de tacos ahogados.

Aquí te decimos cómo prepararlos para lograr su textura crujiente y la salsita sabrosa que lleva su sabor a otro nivel.

¿Cómo preparar tacos ahogados al estilo de Doña Ángela?

Si se te antojaron unos tacos, pero quieres disfrutarlos de manera diferente a los que normalmente encuentras en la calle, presta atención.

A través de su canal de YouTube "De Mi Rancho a tu Cocina", la creadora de contenido ha compartido una receta para hacer tacos ahogados, es decir, servidos con un caldillo a base de jitomate.

¡Anota los pasos!

Ingredientes

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9 jitomates

5 papas cocidas

2 cucharadas de vinagre blanco

2 cucharaditas de sal

1 kg de carne de res deshebrada y cocida

1 cebolla morada

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano

1/2 kg de repollo desinfectado

1/2 cucharadita de pimienta negra

350 ml de gua

45 g de manteca de puerco

Tortillas de maíz

Procedimientos

Corta la cebolla en rodajas, ponla en un recipiente y agrega un poco de sal, vinagre blanco y agua caliente para desflemarla y reducir su sabor.

En una cazuela o sartén, fríe las papas cocidas con un poco de manteca de puerco y cebolla.

Después, añade sal al gusto y aplasta las papas hasta obtener la textura de un puré.

En la licuadora, muele los jitomates cocidos con el comino, orégano, pimienta negra, sal y un poco de agua hasta obtener un caldo.

Calienta la salsa de jitomate en una olla, utilizando la misma agua donde se cocieron, y deja reposar para que tome sabor.

Pon la carne de res en el mismo recipiente que las papas y revuélvelos.

Después, arma los tacos untando la anterior preparación en cada tortilla.

Lleva tus tacos a una sartén con manteca caliente y dóralos hasta que queden crujientes por ambos lados.

Sirve los tacos con el repollo y la cebolla desflemada. Por último, báñalos con el caldo de jitomate.

Los tacos ahogados son una variante de las tortas ahogadas, originarias de Guadalajara. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Cómo hacer salsa para acompañar tacos ahogados?

Si eres de los que no come tacos sin salsa, esta versión de Doña Ángela es el complemento perfecto:

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Ingredientes

1 puño de chile de árbol

1 trozo de cebolla blanca

1 diente de ajo

Agua

Sal

Procedimientos

En una cazuela, cuece los jitomates con un poco de agua caliente hasta que queden suaves.

Licúa los chiles de árbol junto con el trozo de cebolla, el diente de ajo, un poco de agua y sal; procura que la salsa quede ligeramente espesa.

Coloca la salsa en un recipiente.

Por último, sirve la salsa sobre tus tacos y disfruta.

Intenta hacer estos tacos ahogados con la receta de Doña Ángela, ¡seguro se convierten en tu nuevo platillo favorito!

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