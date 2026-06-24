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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció las felicitaciones que recibió este miércoles 24 de junio, por si cumpleaños 64.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una imagen junto a su esposo, José María Tarriba con quién festejó comiendo pozole rojo.
"Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús, disfrutando de un ruido pozole rojo, mi platillo favorito", escribió.
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En su mañanera de este día en Palacio Nacional, la Mandataria federal partió pastel y sus colaboradores y comunicadores afines le cantaron las mañanitas.
Además, la Presidenta indicó que aún no sabía dónde vería el partido de México contra Chequia.
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bmc
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