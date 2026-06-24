La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha reportado hasta la tarde de este miércoles 24 de junio personas mexicanas afectadas por el sismos de magnitud 7.1 en Venezuela.

Además, la SRE indicó que la embajada de México en en ese país permanece atenta al desarrollo de la situación.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados", expresó la Cancillería a cargo de Roberto Velasco.

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"Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados.", indicó.

En caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela, se recordó el número de emergencias de la representación mexicana: +58 412 2524675

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Diputados expresan su solidaridad a Venezuela por sismos

Los grupos parlamentarios del PRI y PT en la Cámara de Diputados expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano por los sismos que afectaron ese país, esta tarde.

"El Grupo Parlamentario del PRI expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela ante el devastador terremoto registrado este día. Acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a un ser querido, deseamos la pronta recuperación de las personas lesionadas y reconocemos la labor de quienes participan en las tareas de rescate y auxilio", expresó la bancada tricolor, a través de redes sociales.

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Mientras que los diputados del PT señalaron la fortaleza, unidad y capacidad de organización del pueblo venezolano para hacer frente a esta emergencia.

"Desde México enviamos un fraternal abrazo al pueblo hermano de Venezuela, con el deseo de una pronta recuperación de las comunidades afectadas. Reiteramos que la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de América Latina son fundamentales para superar unidos los desafíos que impone la naturaleza y fortalecer los lazos de hermandad que nos unen", refirieron a través de un comunicado.

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