Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas entonaron una versión modificada de Cielito Lindo para visibilizar la crisis de desapariciones en México, la cual supera los 135 mil casos. Rumbo al tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial y el posible festejo de cientos de capitalinos, las buscadoras cantaron: “Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando, cruzando mares y tierras, cielito lindo, nunca parando”.

En el Monumento a la Revolución, las buscadoras extendieron lonas y pancartas de sus familiares mientras portaban playeras blancas y fichas de búsqueda. Unidas por el mismo sentir de desconocer el paradero de sus seres queridos, todas levantaron la voz durante el coro:

“Familias siempre valientes, cielito lindo, siguen andando, con una foto en las manos, cielito lindo, nunca soltando. Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes”.

Madres buscadoras adaptan Cielito Lindo para visibilizar desapariciones (24/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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La letra fue modificada por Nancy Mendoza, quien busca a su hermano Josué Ricardo Mendoza Martínez, desaparecido el 3 de agosto de 2024 en Lomas de Chapultepec. En entrevista con este medio, la buscadora resaltó que esta versión de Cielito Lindo es para retratar la crisis de desapariciones con una perspectiva más cálida.

“Es una manera de concientizar a la sociedad y romper el paradigma que nos está estigmatizando, que las familias buscadoras violentamos o la criminalización hacia nuestros familiares, la revictimización. Esto es simplemente dejar que nuestro corazón hable todo lo que tenemos aquí adentro”, explicó.

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La activista refirió que intentó modificar otras canciones mexicanas clásicas como La Cucaracha y El Mono de Alambre, e incluso el Himno Nacional, sin embargo durante el partido México-Corea del Sur en el marco de la Copa Mundial de Fútbol, notó cómo los aficionados coreaban con alegría y emoción Cielito Lindo.

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“Muchos compatriotas estaban cantando Cielito Lindo, incluso hasta lloraban, se sentía esa emoción, ese nacionalismo que nos representa con esta canción. Esa es la misma sensación que yo quisiera transmitir con esta letra. Mi intención es cantarla ahorita en el Monumento a la Revolución, a la mejor con un poquito de familias que estamos en el mismo contexto, pero replicarla a nivel nacional”, expresó.

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Ante las acciones de aficionados y transeúntes que han ignorado, maltratado e insultado a buscadoras que protestan durante partidos y festejos mundialistas, Nancy Mendoza mandó bendiciones y sus deseos de que nadie más sufra la desaparición de un ser querido.

“Entendiendo que son juventudes, dejamos que nuestra víscera actúe más que nuestro cerebro y muchas veces actuamos sin pensar. Sin embargo, lo único que yo les puedo decir a esas personas, que dios los bendiga y que espero de todo corazón que nunca se vean en una situación como la que estamos viviendo en el país, porque no se le desea a nadie”, dijo.

Madres buscadoras adaptan Cielito Lindo para visibilizar desapariciones (24/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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La modificación de Cielito Lindo relata las vivencias de madres, padres y familiares de personas desaparecidas, que con esperanza, buscan a sus tesoros todos los días, mientras sufren revictimización por parte de autoridades y el saber que sus seres queridos fueron víctimas de desaparición forzada.

“Por montes y por veredas, cielito lindo, vamos buscando, con la esperanza encendida siempre, cielito lindo, de pie avanzando. De toda la esperanza, cielito lindo, vamos buscando, a quienes nos arrebatan, cielito lindo, sin darnos cuándo.

“Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes. No son cifras ni expedientes, cielito lindo, son nuestras vidas, son las hijas y los hijos, cielito lindo, que no se olvidan. Escuchen autoridades, cielito lindo, nuestro llamado: buscamos verdad y justicia, cielito lindo, de este lado”.

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Angelina Castillo, madre de Joshua Daniel Rivera Castillo desaparecido el 9 de agosto 2021, pidió a la sociedad compartir fichas de búsqueda y agradeció a personas que se acercaron a escuchar y grabar la canción pues: “Esa escucha es el apapacho al alma que muchas veces nos hace falta y que no podemos pedir en casa”.

Por su parte, Antonia Zamora, madre de Vianey Berenice Macías Zamora desaparecida el 14 de septiembre de 2016, hizo un llamado a la población a no quitar ni vandalizar las fotografías de sus hijitos. El 11 de junio pasado, usuarios de redes sociales compartieron videos de aficionados que retiraron lonas de buscadoras para cubrirse de la lluvia durante el festejo por la inauguración del Mundial. Además, sujetos agredieron a mamás buscadoras y minimizaron su dolor.

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“No son solo un papel para nosotros, son nuestras vidas, son las caras de nuestros hijos. Y les pedimos, de verdad, que solo respeten, no son solo lonas, no es solo un cartón, no es solo un papel. Son nuestros hijos, son nuestras madres, son nuestros padres, nuestros hermanos, a los que estamos buscando”, señaló.

Madres buscadoras adaptan Cielito Lindo para visibilizar desapariciones (24/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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A horas del partido entre México y Chequia, las buscadoras denunciaron que el gobierno federal no atiende sus demandas, entre las que se incluyen: mayor participación y presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de fiscalías estatales.

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Tras finalizar la canción, hicieron un recuento de nombres de personas desaparecidas: Marlenne Blando Aguirre, desaparecida el 6 de agosto 2023; Juan Carpinteyro Pavón, desaparecido el 22 de febrero 2026 en Arandas, Jalisco; Ángel Moreno Mosco, 19 de septiembre de 2018 en La Asunción, Iztapalapa y Guadalupe Ruiz González, 30 de septiembre de 2024 en Iztapalapa, Ciudad de México.

“Hoy queremos nombrar a quienes nos faltan, no es una cifra, es una historia, una vida, un sueño que sigue esperando volver a casa. Al pronunciarles, afirmamos que siguen presentes en nuestra memoria, en nuestra lucha y en nuestra esperanza. Porque mientras una persona siga desaparecida, nuestra voz seguirá buscándola”, expresaron.

También nombraron a: Carlos Eduardo Gonzalez, Ángel Gerardo Ramírez, Jesús Armando Reyes Escobar, María Vanesa Díaz, Karen Estefanía Domínguez, Monserrat Uribe Palmeros, Ignacio Santiago Pérez, Eduardo Ramírez González, Victoria Guadalupe Soriano Hernández, Laura González Sánchez, Carlos Eduardo Fuentes García, Ana Amelí García y Pamela Gallardo: “Presente, ahora y siempre”.

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