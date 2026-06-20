Decenas de miles de padres buscadores celebrarán su día este domingo, con una pala en la mano, buscando a sus hijos en fosas clandestinas o en protestas, para exigir al gobierno federal y de los estados acciones efectivas para su localización.

Criminalizados al igual que las madres buscadoras por el gobierno federal, los padres de los desaparecidos buscan visibilidad en el Marco del Mundial de futbol 2026 mediante la realización de cascaritas y la elaboración de fichas de búsqueda similares a las estampas coleccionables de futbolistas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas consideró la crisis de personas desaparecidas en México como una de las más delicadas y dolorosas, porque representa una grave violación a múltiples derechos humanos y a la dignidad de las personas.

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Padres buscadores. Foto: Especial

El próximo domingo, dijo, se festeja el Día del Padre, pero para los padres buscadores “no hay nada que celebrar”; prueba de ello, comentó, son los dolorosos números que dan cuenta de esta gran tragedia nacional, “ya que diariamente desaparecen entre 40 y 42 personas, mujeres u hombres en el país, sin dejar ningún rastro”.

Al participar en el foro “Padres Buscadores: en el Día del Padre, nada que celebrar”, dedicado a reconocer la memoria y la dignidad de los padres buscadores, dijo que esta problemática social se agrava no solamente por su magnitud creciente, sino por la persistente falta de reconocimiento, de interés y de acción por parte de las autoridades federales y locales.

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Por eso, destacó, “acompañamos con plena convicción la determinación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que solicita a la Asamblea General activar por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Ello, explicó el legislador de Movimiento Ciudadano, porque en México hay indicios de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada, incluso hasta sistemática.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cifra oficial actualmente reporta más de 134 mil personas que hasta este miércoles no han sido encontradas, abundó el senador.

“Y, aun así, persiste la ceguera a reconocer y atender por parte de las autoridades. Hay también informes sombra, desde la sociedad civil, como el del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, así como de la Red Lupa, que dan cuenta que en 2022 se contabilizaron 100 mil casos”, precisó.

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Esta cifra, especificó el senador, aumentó 7.3 por ciento en 2023; 6.3 en 2024, pero para el 2025 se duplicó al 12 por ciento, en contraste también con las cifras oficiales.

Ante esta situación, abundó, tenemos también que reconocer que existen padres buscadores, que todos los días salen, en condiciones adversas, pero con la única convicción y propósito de encontrar a su familiar, de buscar hacerle justicia, subrayó.

Carlos Castro, padre buscador, dio su testimonio sobre el viacrucis que padecen para dar con sus familiares y de la falta de apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para salir en su defensa.

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Gerardo Ramírez, también padre buscador, denunció que no existen investigaciones sobre la ruta de trata para que les sirva de base cuando vayan a otros estados de la República a continuar con la búsqueda de sus familiares. “La Fiscalía no ha hecho lo necesario para crear líneas de investigación que nos lleven a otros estados a buscar a nuestros hijos con vida. Nos preocupa el abandono que hay en la ciudad de México”, finalizó.

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