Madres buscadoras de personas desaparecidas intentarán bloquear el paso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exigir el reforzamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), la instalación de una dependencia especializada y más recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda con la finalidad de acelerar la localización de miles de personas en esta entidad.

“Necesitamos una fiscalía especializada en San Quintín y una Comisión de Búsqueda y más que nada personal adecuado. A nivel estado tenemos más de 26 mil desaparecidos y tenemos muchos cuerpos sin identificar. Es un problema que está a nivel nacional y se necesita trabajar en ello”, indicó Angélica García, quien desde 2022 busca a su hijo Cristian Alberto Flores García.

Junto a integrantes del Colectivo Madres Buscadoras San Quintín, denunció la criminalización de la lucha de familiares de personas desaparecidas originarias de Jalisco, debido a que la semana pasada la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que investigaría a presuntas personas infiltradas durante la marcha del 10 de junio en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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“Las madres buscadoras no somos acarreadas ni nadie nos patrocina, en el caso de ellas no les patrocinaron el traslado a la Ciudad de México, fueron con sus propios recursos y no ¿cómo es posible que se diga eso, que fueron acarreadas que alguien les pagó? Las madres buscadoras somos reales y sí existimos y estamos aquí pidiendo el apoyo y que volteen a ver porque es un problema que ya se le salió de las manos y que reconozcan las cifras que hay y se pongan a trabajar”, expresó.

Antes de la llegada de la mandataria federal para encabezar el Plan de Justicia para San Quintín, integrantes del magisterio disidente protestan en contra de la Ley del ISSSTE 2007 y exigen su abrogación inmediata, en el marco del paro nacional de maestros que comenzó el pasado 1 de junio.

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Con las consignas: “Claudia, mentiste con la abrogación de la Ley del ISSSTE”, “maestro viejito, se queda dormidito” y “maestro, callado, jamás será escuchado”, decenas de maestros esperan ser escuchados por Sheinbaum, quien ha reiterado que las mesas de diálogo tripartitas se mantienen y en agosto se consultarán a profesores “escuela por escuela”.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan en la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Baja California. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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El profesor David Morales Palma subrayó que el objetivo de la protesta es visibilizar la lucha del magisterio y que continúe el diálogo entre representantes y la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“Sabemos que ella no es responsable de la creación de esa Ley del 2007, pero ahorita tiene todas las posibilidades de poder buscar una ruta y alternativa para poder salir de este problema. Es lo que solicita el magisterio, que se haga de manera paulatina, que no se detenga también las ganas de querer salir adelante con este tema”, explicó en breve entrevista con medios de comunicación.

El secretario general de la delegación sindical D-187 puntualizó que el paro nacional se mantiene de forma ordenada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: “queremos decirle a la presidenta que aquí estamos, que no nos olvide y le dé seguimiento al tema”.

El magisterio también exige el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio, así como el incremento salarial del 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones y la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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Cientos de manifestantes reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum con gritos de “mentiste” en su llegada a San Quintín en Baja California, también le entregan peticiones por escrito.



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