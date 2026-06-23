En reunión virtual, el canciller Roberto Velasco llamó a embajadoras y embajadores, así como al cuerpo directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a redoblar esfuerzos con el fin de posicionar a México en el exterior.

En "un diálogo franco y abierto", de acuerdo con la SRE, Velasco también invitó a las embajadoras y a los embajadores a trabajar "por facilitar la comprensión de nuestro país transmitiendo los resultados del Gobierno de México en materia de bienestar compartido, seguridad y desarrollo económico, entre otros logros clave del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum".

El canciller solicitó a las y los representantes de México en el exterior consolidar estrategias que permitan contribuir con el fortalecimiento de la presencia en el escenario mundial.

Reunión del canciller Roberto Velasco con embajadoras y embajadores en México. Foto: X @SRE_mx

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En el encuentro virtual se enfatizó en la proyección de "una imagen completa de México como el país democrático, productivo y estable que es".

También la promoción de oportunidades económicas, como el Plan México y los polos de desarrollo "que muestren al país como uno de los motores industriales de crecimiento del mundo".

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El canciller mencionó en sus redes sociales que fue un diálogo "productivo y constructivo" en el que pidió redoblar esfuerzos "para identificar coincidencias y generar resultados concretos en beneficio de nuestras sociedades a partir de nuestras capacidades diplomáticas".

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"Resalté la importancia de una tarea apremiante: la forma en que el mundo entiende a México", compartió.

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Subrayó que México es una de las principales economías del mundo, "con una democracia consolidada y activa, un socio comercial de primer orden y una de las civilizaciones más ricas del planeta".

"En ese sentido, los convoqué a proyectar una imagen positiva, moderna y equilibrada de México, ejerciendo una diplomacia proactiva que presente iniciativas con resultados concretos y verificables", agregó.

El canciller Velasco les agradeció por su labor ante "un entorno mundial complejo", y les reconoció todas sus acciones en favor de la protección de las y los mexicanos.

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