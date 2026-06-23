La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar avances sobre la identificación humana a nivel nacional, especialmente de casos donde los restos permanecen por años en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y no dan aviso a familiares.

“En todos los casos vamos a pedirle a Rosa Icela (Rodríguez), yo le pedí que al menos cada mes que dé una conferencia de prensa relacionada con estos temas. Y en todo caso invitar a alguien de la Fiscalía General de la República también para que se comente cómo se está trabajando estos casos y los recursos adicionales que se necesiten para poderles dar identidad, cualquier persona tiene derecho a la identidad”, expresó la Mandataria federal.

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de junio, se le expuso el caso de la madre buscadora Socorro Gil, quien desde diciembre de 2018 buscó a su hijo Jonathan Guerrero y sus restos permanecían en el Semefo de Acapulco, donde ella había asistido en varias ocasiones para preguntar sobre el paradero de su hijo.

Lee también "Yo recibo a madres buscadoras, nada más que no hago propaganda"; Sheinbaum responde a críticas por invitación al pato Merlín

Semefo en México. Foto: Especial.

“Que se haga la investigación, vamos a pedirle a la fiscal General de la República, si es necesario que intervenga, que intervenga en este caso. Es un tema difícil de tocar, porque es muy doloroso. Pero uno de los trabajos que está haciendo la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación y que coordina la Fiscalía General de la República, es la cantidad de personas que fallecieron y que no han sido identificadas, que es un trabajo que necesariamente se tiene que hacer”, contestó Sheinbaum Pardo.

En Palacio Nacional, recordó que durante su gestión en la Jefatura de Gobierno hubo un caso similar de una familia que buscaba a un joven que había sido atropellado y cinco años después fue localizado en una morgue. Por lo que instó a la fiscal general, Ernestina Godoy, a coordinar el trabajo entre fiscalías estatales para dar identidad a los cuerpos.

[Publicidad]

“En un caso puede ser o delincuencia, puede ser incluso haber participado alguna autoridad que es ya el menor de los casos. Otro caso de otro tipo de situación en donde la familia no encuentra a su familiar, porque no hay un registro adecuado de los Semefos, en efecto. Entonces, uno de los trabajos que está coordinando Rosa Icela y la fiscalía General de la República, porque le hemos pedido apoyo”, subrayó.

Lee también “La sentencia me deja sin nada en las manos”

La Mandataria federal destacó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se iniciaron planes de trabajo para identificar huellas dactilares y ADN. Indicó que se están modernizando los registros de búsqueda a través de la Alerta Nacional y el gobierno federal da seguimiento a personas con reporte de desaparición pero que han realizado trámites o movimientos financieros con tarjetas de crédito, por ejemplo.

[Publicidad]

“De tal manera que la búsqueda se pueda hacer muy rápida. Entonces, sí, entiendo la situación de esta mujer tiene que evidentemente hacerse una investigación de su caso en particular. Y además, en el tema de búsqueda, estamos trabajando también con esta situación de que no ha habido una modernización, en la actualización digital de todos los sistemas de personas que fallecen sin identificación”, explicó.

nro/apr