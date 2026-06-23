Cancún.— El exagente ministerial Jorge Luis Fonseca Contreras recibió la semana pasada dos sentencias por 43 años y tres meses de prisión cada una, por ser el autor intelectual de la privación de la libertad y desaparición de Jorge Armando Kiau y Diana García, vistos por última vez el 22 de febrero de 2020 en el bar El Imperio, de Cancún.

La sentencia dejó sentimientos encontrados en Luisa Rodríguez y Romana Rivera, madres de Jorge Armando y Diana.

Entrevistadas por separado para EL UNIVERSAL, coinciden en que a seis años y tres meses de los hechos, la sentencia les trajo consigo una sensación de justicia, pero no de paz —dicen—, pues ambos jóvenes se mantienen desaparecidos y ellas en la incertidumbre acerca de su paradero.

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“Alcanzamos la justicia que es lo que buscábamos, que se castigara a Jorge Luis Fonseca, pero como madre aún no estoy conforme, ni estoy satisfecha".

“Todavía tengo este dolor, esta necesidad de seguir buscando a mi hijo. Como madre sigo consternada con el dolor de no saber dónde está mi hijo, a quien seguiré buscando hasta encontrarlo”, expresa Luisa sobre el fallo que condenó al exagente ministerial de la Fiscalía General de Quintana Roo, a 43 años y tres meses de prisión por el caso de Jorge Armando.

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Para Romana Rivera, quien a raíz de la desaparición de su hija fundó el primer colectivo de víctimas de desaparición de personas en Quintana Roo, Verdad Memoria y Justicia, esto no ha concluido. Después del juicio que inició el 30 de abril y concluyó el 10 de junio, Romana señala que escuchar la sentencia de 43 años y tres meses por la desaparición de su hija fue un alivio, pero el oír que Fonseca insiste en su inocencia, sin aportar datos de dónde encontrar a Diana, ha sido una tortura.

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“Han sido momentos muy fuertes. Para mí la sentencia me deja sin nada en las manos, porque él no reconoce su participación en estos hechos, así que no da información que permita saber dónde está mi hija. Esto sigue, no termina aquí”, expresa al señalar que el proceso completo ha sido “muy desgastante”.

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Romy, como le llaman otras madres y padres que se han sumado al colectivo en busca de sus hijas e hijos, concuerda en que, aunque hay un castigo, “no se tiene una verdad ni un resultado”, sin contar con que Fonseca aún puede apelar la sentencia.

Los hechos

La madrugada del 22 de febrero de 2020, Jorge Armando y Diana se encontraban al interior del bar, cuando hombres armados vestidos de negro y con el rostro cubierto ingresaron al bar Imperio y se dirigieron al lugar donde estaba Jorge Armando, con quien Jorge Luis Fonseca tenía rencillas.

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Diana cuestionó por qué se lo llevaban, y los hombres se la llevaron a ella también.

Ambos fueron sacados con la cabeza mirando al piso, esposados, simulando un operativo oficial, de acuerdo con videos del bar; los jóvenes fueron metidos a una camioneta y desde entonces se ignora su paradero.

Luisa recuerda que al ver que su hijo no llegaba, fue a reportar su desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes llegaron al lugar cinco días después para hacer un cateo.

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La madre, por su cuenta, hizo el trabajo de la autoridad y obtuvo testimonios y evidencias, pero las autoridades las hicieron perdedizas. “Me tuve que volver investigadora”, expresa.

Su expediente fue archivado, pero la mujer subraya que gracias a la intervención de quien fungió como su representante victimal, Fabiola Cortés Miranda, se logró reabrir el caso y la carpeta de investigación fue integrada correctamente.

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Luisa Rodríguez señaló que no detendrá la búsqueda de su hijo, pues la sentencia del autor intelectual de su desaparición no es suficiente. Foto: Especial

Incluso, la abogada escaló el tema a la Fiscalía General de la República (FGR), acusando desaparición forzada, toda vez que había indicios de la participación de funcionarios públicos adscritos a la FGE. Sin embargo, el expediente se remitió de vuelta al estado.

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También, gracias a Cortés Miranda, se logró presionar para que en octubre de 2023, la FGE ofreciera una recompensa de 500 mil pesos a quien aportara información fidedigna que permitiera la localización y captura de Fonseca, quien finalmente fue detenido dos meses después en Chiapas.

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La institución se negó a citar a declarar a un hombre apodado El Módem, quien trabajaba para la agencia de seguridad del bar y quien dio mucha información a Luisa sobre los probables vínculos de Jorge Luis y su hermano Érick, quien en ese momento seguía trabajando en la fiscalía estatal.

Los hermanos estaban relacionados con Roberto Pérez López, alias El Puebla, a quien Luis identifica como exescolta del entonces gobernador perredista Carlos Joaquín González (2016-2022).

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El Puebla está detenido y fue vinculado a proceso por el caso de Jorge Armando y Diana, confirmó Romana Rivera.

La madre y activista señala que entre las evidencias y pruebas que fueron presentadas durante el juicio está el testimonio de 28 personas y videos, en donde se observa cómo se torturó a su hija y al otro muchacho, con el presunto aval de Fonseca, sentenciado como autor intelectual de lo ocurrido.

La sentencia también incluyó una reparación del daño de aproximadamente 620 mil pesos por cada víctima, monto que Luisa Rodríguez considera insuficiente, toda vez que el hijo de Jorge Armando quedó huérfano.

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“Mi hijo dejó un hijo. A mi nieto le quitaron a su padre”, expresó al manifestar que el monto de la reparación es notoriamente insuficiente, pues si bien lo tendrá que costear Fonseca, es el Estado el que debería costear los gastos de alimentación, vivienda, educación y vestido de su nieto.

Además, mencionó que hay incertidumbre respecto a la posibilidad de que la reparación económica se haga efectiva en caso de que el sentenciado carezca de recursos para cubrirla.

De este modo, ambas mujeres consideran que, a seis años de los hechos, la condena contra Jorge Luis Fonseca Contreras representa un avance en la búsqueda de justicia, pero no es el cierre del caso porque ellas mantienen la búsqueda de sus hijos y aseguran que no encontrarán paz hasta que localicen a Jorge Armando y Diana.

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