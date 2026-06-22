Celaya.— El periodista Marco Israel Mancera denunció que su padre murió en una silla en el área de Urgencias del hospital del ISSSTE de esta ciudad, en espera de ser atendido.

“Mi papá murió esperando atención en Urgencias y…esta vez no me voy a quedar callado”, compartió en redes sociales.

Explicó que su padre llegó al área de Urgencias en condiciones delicadas, donde permaneció alrededor de tres horas esperando atención médica, pero murió en una silla de la sala de espera.

Expuso que durante ese tiempo, el estado de salud de su padre fue empeorando, mientras él y su hermana pedían ayuda constantemente, pero el médico encargado del área determinó que la situación no era una emergencia, hasta que falleció.

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