La comunidad global de fanáticos del anime presenció un instante histórico para la cultura pop. El actor de doblaje mexicano Carlos Segundo, reconocido por prestar su voz a Piccolo en la versión en español latino de Dragon Ball, compartió a través de sus plataformas digitales un video que registra su encuentro en persona con Toshio Furukawa, el actor de voz original que interpreta al personaje en Japón.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La reunión ocurrió el pasado 5 de agosto en los camerinos del Centro de Artes Aichi, ubicado en la ciudad de Nagoya, Japón. La visita de Carlos Segundo al país asiático coincidió con la celebración del evento internacional World Cosplay Summit 2026, convención a la que Furukawa asistió como invitado especial. El material audiovisual grabado durante la reunión acumula en pocas horas más de 132 mil reproducciones y miles de interacciones entre los fanáticos de la franquicia.

Saludos, poses icónicas e intercambio de obsequios en el Centro de Artes Aichi

Durante la convivencia registrada en el video, ambos intérpretes demostraron la cercanía y el respeto mutuo que une a quienes dan vida al guerrero del planeta Namek. En el inicio del diálogo grabado en camerinos, los actores intercambiaron palabras de bienvenida y reconocimiento a su trayectoria:

“¡Yo soy Piccolo Daimao! ¡No! ¡Yo soy el verdadero Piccolo Daimao! ¡Y yo soy la voz de Piccolo Daimao para Latinoamérica! ¡Carlos II! Es un honor para mí estar con el señor Toshio Furukawa”.

Posteriormente, ambos artistas ejecutaron al mismo tiempo la postura característica del ataque Makankosappo, escena que generó la ovación de los asistentes presentes en la habitación.

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El encuentro incluyó además la entrega de obsequios artesanales hechos a mano e intercambios de artículos autografiados directamente por Toshio Furukawa sobre prendas conmemorativas. La interacción concluyó con expresiones de agradecimiento entre los involucrados antes de despedirse del recinto japonés.

¡Un encuentro épico! 💥



El actor de voz mexicano Carlos Segundo (voz de Piccolo en hispanoamérica) conoce al seiyū Toshio Furukawa (voz original de Piccolo en japonés) 🇲🇽🤝🇯🇵@Carlhillos × @TOSHIO_FURUKAWA pic.twitter.com/rd76YiaXT2 — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) August 6, 2026

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