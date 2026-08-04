La controversia en torno a la creadora de contenido española Roro Bueno alcanza un nuevo pico mediático tras su participación en el evento La Velada del Año.

La influencer ecuatoriana conocida como Galita Ari publicó un metraje explicativo en el que expone testimonios visuales sobre la presunta suplantación de su formato de publicaciones, acoso digital y el cierre injustificado de sus plataformas sociales.

Según el testimonio de la creadora sudamericana, el origen del formato caracterizado por la voz pausada, el uso de lentes, el estilo de edición y las frases de apertura enfocadas en consentir a familiares (como la clásica premisa de cocinar para su hermano) proviene de sus videos difundidos a partir del año 2018.

"Este video es generado el 17 de enero del 2022 (...). Hoy le pregunté a mi hermano lo que le apetecía comer pues no lo veo ya hace algunos años y me ha dicho que le gustaría una pasta", declaró Galita Ari al exhibir los archivos recuperados.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Bloqueos de cuentas y baja de perfil por presunta suplantación

La cronología presentada por la influencer ecuatoriana detalla una interacción indirecta a través de un tercero (Pablo, Pareja de Roro) en la red social Tinder, a partir de la cual la pareja de dicha persona (identificada como Roro Bueno) comenzó a monitorear activamente sus historias de Instagram.

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A mediados de junio de 2024, la cuenta principal de TikTok de la influencer ecuatoriana resultó suspendida definitivamente a causa de denuncias administrativas por presunta suplantación de identidad. Según análisis del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los sistemas automatizados de moderación en redes sociales suelen aplicar suspensiones preventivas ante reportes acumulativos sin exigir una verificación judicial previa, lo que vulnera en ocasiones a los creadores de menor alcance.

La creadora ecuatoriana difundió recetas, maquillajes y rutinas diarias con su estilo característico desde el año 2018.

Conserva el registro de un video de enero de 2022 cocinando una pasta carbonara con una narrativa idéntica a la que posteriormente se viralizó en España.

Documentó bloqueos cruzados en cuentas secundarias de Instagram y TikTok q ue no eran de acceso público para la otra parte.

ue no eran de acceso público para la otra parte. Enfrentó la eliminación de su plataforma con años de trabajo e historial de publicaciones mientras atravesaba un periodo complejo de salud.

de su plataforma con años de trabajo e historial de publicaciones mientras atravesaba un periodo complejo de salud. Modificó su imagen institucional utilizando un delantal y gorra rojos para diferenciar su trabajo y reconstruir su presencia en internet.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Tras la pérdida de su material original y ante el crecimiento mediático de las cuentas de la tiktokera española durante los meses de julio y agosto, la creadora sudamericana optó por transformar su formato visual para evitar comparaciones. El metraje explicativo donde expone el caso supera los 10 millones de reproducciones en redes sociales.

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Roro Bueno niega las acusaciones y señala haberse inspirado en Lara Smith

Sin embargo, como muchos fans y amigos de la tiktoker salieron a defender su palabra diciendo que ella no sabía nada sobre el asunto, la versión oficial de la contraparte no tardó en difundirse. Elperiodista de espectáculos e influencer Javi Hoyos publicó una declaración exclusiva tras conversar directamente con la creadora española para contrastar los señalamientos.

"En las últimas horas ha habido un testimonio que Roro me asegura que es completamente mentira, me dice que no conoce a esta chica de nada, que no había visto su contenido. De hecho, Roro me dice que el contenido yo me inspiré en Lara Smith para hacerlo", dio a conocer Javi Hoyos durante su reporte en video.

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