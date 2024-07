¿Quién es RoRo Bueno, influencer envuelta en polémica por cocinar para su novio?

Rocío López Bueno, conocida en redes sociales como RoRo Bueno, ha generado controversia con sus videos de cocina dedicados a su novio Pablo.

La influencer ha recibido críticas severas por parte de algunos usuarios, quienes la han acusado de ser sumisa y de promover un modelo de relación conservador.

Se ha llegado a utilizar el término 'Tradwives', o "esposas tradicionales", para describir su rol y la viralización de su contenido.

En una reciente entrevista en el podcast Sr. Wolf, RoRo reveló que ha sido insultada en la calle, siendo llamada "esclava" y "sumisa". Sin embargo, la influencer defiende su postura, explicando que cocina para Pablo porque disfruta hacerlo y quiere expresar su amor, no por obligación.

"Yo siempre me he considerado feminista si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres," afirmó RoRo en la entrevista. "No me considero una mujer sumisa... me gritan 'esclava, no te queremos aquí', cosas muy... es muy raro."

¿Quién es RoRo Bueno?

RoRo Bueno es una influencer española de 22 años que ha ganado gran popularidad en TikTok, acumulando más de 2.5 millones de seguidores en menos de un año.

Su fama se debe a los videos en los que cocina elaborados platos para su novio Pablo, comenzando sus publicaciones con frases como "Pablo me ha pedido...", "Pablo quería...", o "Pablo nunca ha probado...".

Esta dedicación y afecto hacia su pareja han captado la atención de millones de usuarios, con algunos videos alcanzando hasta 50 millones de visitas.

A pesar de las críticas, RoRo Bueno ha encontrado una gran base de seguidores que aprecian sus habilidades culinarias y su dedicación a su pareja. En sus videos, también comparte rutinas de ejercicio y recetas saludables, demostrando su versatilidad como creadora de contenido.

Roro Bueno puso de cabeza al colectivo feminazi del mundo solo por cocinar a su esposo y los zurdos y zurdas no paran de llorar jajaja hermoso.



No se vos, pero YO estoy del lado de Roro sin dudas. Abrazo pic.twitter.com/IMYmd64HAt — CHAD (@NoMePisesAR) July 23, 2024

