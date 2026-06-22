Culiacán, Sin a 22 de junio. - En un presunto intento de despojo de un vehículo a una familia, sobre la avenida Alvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en Culiacán, un menor de solo ocho años de edad resulto herido en un brazo por esquirlas de bala, por lo que sus padres lo trasladaron a la Cruz Roja para ser atendido.

La Policía Municipal y Estatal fueron notificados por el personal de la benemérita institución que una pareja llegó con un niño de nombre Abelardo “N”, de 8 años de edad, con una lesión de arma de fuego en uno de sus brazos.

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De acuerdo al reporte levantado, tres miembros de una familia que viajaban en un vehículo Honda de modelo reciente, al circular cerca del templo católico de la Lomita, en la colonia Guadalupe, cuando fueron interceptados por personas armadas que intentaron despojarlos de la unidad.

Los delincuentes al percibir la resistencia del conductor a entregarles la unidad realizaron un disparo al parabrisas, por lo que una de las esquirlas alcanzó la mano del menor que viajaba en el asiento trasero, por lo que este fue llevado a que recibiera atención médica.

Elementos del ejército y de la Policía Estatal resguardaron la Cruz Roja mientras el menor era atendido y se levantaba el acta respectiva, por parte del personal de la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos.

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