En medio del caótico Centro Histórico, los artistas Rocío Infestas y Fernando Rascón, que integran el colectivo RainArtStudio, han creado una exposición para que el visitante se concentre en sus sentidos para conectar con su conciencia.

Se trata de El diseño de la libélula, exposición que alberga el Centro Cultural España, detrás de la Catedral Metropolitana.

El recorrido consta de cuatro instalaciones y cuatro pinturas de gran formato, que fueron curadas por Paola Uribe Solórzano.

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El eje que rige a las obras de arte de los egresados de La Esmeralda es la teoría del biocentrismo, desarrollada por el científico Robert Lanza y el astrónomo Bob Berman, que considera que la vida y la conciencia son fundamentales para comprender la realidad.

La muestra se puede ver en el Centro Cultural España, detrás de la Catedral Metropolitana. Foto: Centro Cultural España en México

“Creemos que la vida no se experimenta ajena de la conciencia, sino que cada ser vivo siempre está experimentando el universo desde su singularidad y percepción y sus sentidos. Entonces nos gusta hacer estas esculturas, máquinas o instrumentos de luz y espejo, para hacer referencia a esa idea de que somos los observadores los que estamos experimentando la realidad”, dicen Rascón e Infestas.

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El diseño de la libélula, compuesta por las obras Lilibel la libélula y Portal de luz es la instalación que abre la muestra y se trata de unos óvalos lumínicos y una escultura de este insecto. Una colmena hecha de espejos y varias esculturas de abejas son las integrantes de la instalación Laboratorio, mientras que la tercera es ADN, una cadena genética hecha por 600 mariposas moldeadas con latas recicladas. La visita, que incluye las pinturas de paisajes naturales hechos a partir de la memoria, concluye con Octava, un instrumento hecho con espejos y luz LED que aborda el tema de la energía.

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“Nuestro arte es muy fácil de digerir, puedes profundizar, pero también puede ser superficial”, comenta Rascón sobre las creaciones con las que buscan apelar a las sensaciones del espectador. “La idea es que el espectador sea quien viva esa experiencia y al mismo tiempo que alimente esa situación con su experiencia y su vivencia”, añade el artista.

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Para Infestas, esta muestra está relacionada con la gratitud a la vida y los creadores esperan que el recorrido permita al público conectar con la ciencia, lo metafísico y reflexionar sobre la existencia. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 1. Es gratuita.

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gs