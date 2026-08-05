Madrid. —Los eclipses totales de Sol son un laboratorio natural que genera conocimiento científico, desde el descubrimiento del helio a la confirmación de la Teoría de la Relatividad General, y que ahora ayudan a saber cómo se comportan los seres vivos y la atmósfera terrestre.

El registro más antiguo con precisión data del 1223 antes de nuestra era. La referencia a aquel eclipse total quedó grabada en una tablilla de arcilla hallada en 1948 en las ruinas de Ugarit (Siria), dijo el físico solar José Carlos del Toro.

La ciencia, además, suele tomar su tiempo. Ese es el caso del eclipse del 133 antes de nuestra era en Babilonia, que se describe en una tablilla conservada en el Museo Británico y que “ahora nos ha hecho dudar de nuestros modelos de rotación de la Tierra”, comentó.

Si la Tierra hubiera rotado a la velocidad de hoy, el eclipse habría ocurrido en Baleares, pero si decreciera al ritmo que esperaríamos, se habría visto en Afganistán. “Hay que revisar nuestros cálculos” porque, además de las mareas, tiene que haber otras causas en el ritmo de frenado de la rotación.

Los eclipses totales permiten observar y estudiar la corona solar, que es la parte más externa de su atmósfera y que encierra un misterio: no se sabe con certeza por qué su temperatura es muchísimo más elevada que la de la superficie.

La primera referencia claramente interpretable a la corona fue de Plutarco, y en la que se considera la primera descripción científica de un eclipse, el de 1560 en Coimbra (Portugal) del jesuita Cristopher Clavius, se habla de la gran luz que rodeó el Sol.

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Para saber si ese halo era un fenómeno solar, lunar o terrestre hubo que esperar hasta el XIX, siglo en el que se realizaron descubrimientos importantes.

Existe un elemento químico, el helio, cuya existencia descubrió el astrónomo británico Joseph Lockyer observando un eclipse solar y habría que esperar varios años para que se localizara también en la Tierra. Sin embargo, el coronio es el elemento que no fue. Se creyó que se había descubierto observando el espectro de la corona en 1869 y hubo que esperar más de 30 años para saber que era hierro 13 veces ionizado, explicó Del Toro.

Pero la contribución más importante de los eclipses a la ciencia fue conseguir una de las primeras pruebas experimentales de la Teoría de la Relatividad de Einstein, que se logró observando el de mayo de 1919, en una doble expedición británica, una en la isla de Príncipe y otra en Sobral (Brasil).

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Los resultados confirmaron que la luz se curva al pasar un campo gravitatorio intenso como el del Sol y lo hacía en el rango previsto. Aquella demostración disparó la popularidad de Einstein y abrió el camino a numerosas aplicaciones, entre las que Del Toro cita las correcciones gravitatorias relativistas que usa el GPS.

Pero la ciencia vuelve el foco a la Tierra, implicando más que nunca a los ciudadanos en todo tipo de proyectos, destacó la doctora en astrofísica Montserrat Villar, del Centro de Astrobiología.

Los eclipses permiten estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera a más de 80 km, que sufre “cambios muy drásticos” debido a la falta repentina de luz, afectando a su temperatura, densidad y propiedades. Además, gracias a los radioaficionados se analiza si esos cambios pueden interferir en la propagación de las frecuencias.

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Otro punto es el cambio de comportamiento de los animales durante los eclipses.

En cuanto a la tecnología, unos días antes, durante y después del 12 de agosto, cuando suceda el fenómeno natural visible sobre todo en España, los relojes inteligentes de miles de voluntarios tomarán datos para analizar la respuesta fisiológica del cuerpo en el proyecto Solaris. EFE

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