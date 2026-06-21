Un sismo de magnitud 4.6 se registró a las 3 horas, tiempo del centro de México, con epicentro ubicado a 17 kilómetros al este de Felipe Carrillo Puerto, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), con base en datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, tras el movimiento telúrico fueron activados los protocolos de seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades de protección civil para verificar posibles afectaciones en la zona.

La Coeproc informó que, como resultado de las revisiones realizadas, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia del sismo.

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La dependencia estatal indicó que mantiene el monitoreo de las condiciones posteriores al evento y señaló que continuará atenta a cualquier reporte que pudiera generarse.

También exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para conocer la evolución del seguimiento realizado por las autoridades.

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Habitantes del municipio maya de Felipe Carrillo Puerto, consultados sobre el evento natural, respondieron que no lo percibieron.

LL