Nación | 23-06-26 | 15:55 | Actualizada | 23-06-26 | 15:55 |

Después de haber sido ratificado hace unos días en el Senado,llegó este martes 23 de junio a Washington para asumir la titularidad de la embajada de México en Estados Unidos.

La embajada mexicana en territorio estadounidense indicó que Lazzeri llega "con una agenda clara": "Proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países".

Lazzeri declaró en sus redes, en el marco de su ratificación, que la entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana.

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"La relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana, una representación que conjugue rigor técnico, sensibilidad política y compromiso con la dignidad de México y de las comunidades mexicanas en el exterior", escribió.

El embajador ya tuvo participación en las rondas de conversaciones con Estados Unidos por el .

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