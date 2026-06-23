Con 22 meses de retraso, diputados federales y senadores instalaron formalmente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual busca ejercer el control parlamentario y supervisar las políticas, estrategias y acciones del Estado en materia de seguridad nacional.

El presidente de dicha Comisión, senador Eugenio Segura Vázquez, reconoció los avances en materia de seguridad en el país, además de los retos pendientes, por lo que dijo se busca contribuir a fortalecer la estrategia en la materia.

“Los resultados de esa estrategia hoy son tangibles. Por ejemplo, hace algunos días durante la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario Omar García Harfuch, presentaron los resultados preliminares de la estrategia Nacional de Seguridad Pública para finales de mayo de 2026”, declaró el legislador por Morena.

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Expuso que desde septiembre de 2024, los homicidios han registrado una caída en el promedio diario de 46%. De igual forma, los delitos de alto impacto han disminuido un 27% y la Guardia Nacional (GN) se consolida con su máximo histórico de 120,000 elementos, como con una política de consolidación de inteligencia de combate al crimen y de atención a las causas.

Sin embargo, estos datos no significan que el trabajo esté terminado. significan que hay una estrategia en curso, instituciones trabajando y una ruta de coordinación que el congreso debe acompañar con responsabilidad.

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“De tal forma que la posición de esta comisión debe ser muy clara, reconocer los avances, señalar los retos pendientes y contribuir institucionalmente a que la política de seguridad del Estado Mexicano tenga mayor eficacia, coordinación y respaldo democrático”.

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Indicó que para esta comisión, el eje de inteligencia e investigación es especialmente relevante, porque conecta directamente con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es nuestro principal interlocutor con la agenda nacional de riesgos y con las facultades de control parlamentario previstas en la Ley de Seguridad Nacional.

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“En este sentido, reconocemos los avances, pero también reconocemos los grandes retos”, apuntó.

Segura Vázquez expresó que dicho órgano legislativo será proactivo e institucional, donde todas las fuerzas políticas tendrán espacio para proponer, observar y construir en la materia.

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Con un diagnóstico de la situación de la seguridad en México y un par de iniciativas en mira, el senador por Morena enunció los avances que se han logrado a nivel nacional, como la reducción de homicidios y delitos de alto impacto. Dijo que hay retos importantes, en los que esta comisión puede participar para que haya mayor eficacia, coordinación y respaldo.

Eugenio Segura señaló que contemplan iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Orgánica del Congreso General, así como establecer una relación sólida y una agenda de trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En su oportunidad, el diputado Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y municipales.

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“Falta por hacer, pero si cerramos filas y hacemos a un lado colores partidistas, estoy cierto que podremos avanzar por un camino más seguro para nuestra población”, afirmó.

También estuvieron presentes las senadoras Verónica Camino y Juanita Guerra, así como el senador Enrique Vargas, así como representantes de la Marina y de la Defensa Nacional, y otros legisladores de manera virtual.

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dft