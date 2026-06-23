Al referirse a la aspiración del senador Félix Salgado Macedonio para ser coordinador estatal de Morena en Guerrero y después candidato a la gubernatura, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que los aspirantes que no cumplan con las reglas, no obtendrán su registro.

Lo anterior, en relación a la prohibición del nepotismo de Morena, pues el legislador morenista es padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

"Nosotros seremos muy fraternos, pero también muy respetuosos de que quien no cumpla las reglas establecidas en la convocatoria, pues no tendrá su registro", dijo.

Lee también Félix Salgado mantiene en duda su registro para candidatura en Guerrero; dice que acatará lo que determine Morena

A Hernández se le cuestionó acerca de la posibilidad de que Salgado Macedonio se pudiera inscribir el sábado, vía digital, de acuerdo a versiones extra oficiales.

"Félix tiene el derecho de registrarse como militante, como dirigente de Morena de Guerrero, nosotros tenemos la obligación de cuidar que la convocatoria, los requisitos se cumplan, y yo pienso que la política es parte de eso, como concilias el derecho con la obligación. Yo le recomendaría que ponga su liderazgo al servicio del proyecto", respondió.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc