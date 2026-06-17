Durante la conferencia de prensa de este miércoles, en la que Morena presentó el calendario para el registro de aspirantes, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, afirmó que Félix Salgado Macedonio podría inscribirse en el proceso interno.

La dirigente de la Comisión de Elecciones explicó que Salgado Macedonio tiene derecho a registrarse por su calidad de militante, ya que "todos los militantes pueden registrarse".

No obstante, aclaró que una vez concluido el registro, la Comisión Nacional de Elecciones revisará cada perfil para determinar si cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria. Entre ellos, destacó la prohibición del nepotismo.

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Hernández señaló que corresponde a los órganos internos del partido analizar y validar las postulaciones, así como determinar la procedencia de cada aspirante.

Asimismo, advirtió que las violaciones graves a la convocatoria podrían derivar en sanciones, incluida la cancelación del registro de quien incurra en alguna falta.

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Finalmente, precisó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los principios democráticos y la legalidad interna de Morena, participará como observadora del proceso y de las conductas de las personas aspirantes.

🚨Félix Salgado Macedonio podrá registrarse como aspirante en el proceso interno de Morena rumbo a 2027, confirmó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.



Pero, explicó, su participación dependerá de la revisión de requisitos por parte de los órganos… pic.twitter.com/L7V42Bk8oJ — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

Félix Salgado pide licencia en el Senado

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente informó este miércoles que recibió nueve solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura, entre ellos, se encontraba el senador de Guerrero, Félix Salgado.

Pasadas unas horas, las solicitudes de licencia fueron aprobadas por tiempo indefinido.

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aov/nmc