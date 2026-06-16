Este miércoles 17 de junio se pondrá a consideración del pleno de la Comisión Permanente una primera batería de solicitudes de licencia de diputados y senadores de la 4T quienes buscan candidaturas para las elecciones de 2027.

De acuerdo con el orden del día de la sesión, la lista la encabeza el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, el cual no ha anunciado formalmente su decisión de buscar suceder a su hija, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, pero que solicita licencia con la intención de separarse de su escaño por tiempo indefinido.

Los siguientes de la la lista son dos senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jasmin Bugarin Rodríguez, que pretende competir por la gubernatura de Nayarit, y Waldo Fernández, quien se inscribirá en el proceso para renovar la gubernatura de Nuevo León.

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En el mismo caso están los diputados morenistas Graciela Domínguez Nava, de Sinaloa, y Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala.

También solicitarán licencia las senadoras Beatriz Mojica Morga, de Guerrero, y Lorenia Iveth Valles San Pedro, de Sonora.

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En la sesión de este miércoles se sumarán otras solicitudes de licencia de aspirantes a diferentes gubernaturas, como Pável Jarero, quien el pasado 15 de junio adelantó su decisión de encabezar la coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit.

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