De cara a las elecciones del próximo año en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó que está de acuerdo con la participación paritaria porque a veces la persona sucesora tiene nombre y apellido.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que en otros estados se ha planteado que una mujer sea la persona candidata para algún puesto de elección popular.

“Yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular; obviamente ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso, a la decisión de los partidos políticos de acuerdo a una norma que se establece en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido.

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“Sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad es una regla suficiente para la participación de las mujeres” , dijo.

“Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora. Entonces, es mejor que siga la regla nacional de participación paritaria de tal manera que se le dé oportunidad a todas y a todos, esa es mi opinión. Pero al final, quien debe dar la opinión en todo caso es el INE y el tribunal electoral”, agregó la Mandataria federal.

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