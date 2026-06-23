En el segundo día de registro de aspirantes de coordinador de la alianza Morena, PVEM y PT en Guerrero, y posterior candidato a gobernador, se anotaron más de una docena de políticos del oficialismo.

Entre ellos destacan Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora del PVEM en la Cámara Alta; Iván Hernández Díaz, delegado de los programas del bienestar en Guerrero; y Abelina López, alcaldesa de Acapulco.

Damián Peralda, exconsejera del Ejecutivo federal, afirmó que no es la candidata de la mandataria federal y se molestó cuando le preguntaron acerca de una presunta cercanía con priistas.

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"Ojo, hay que revisar con detalle a todos los compañeros que estamos siendo aspirantes, todos, para que entonces sea objetivo", contestó.

Castrejón Trujillo fue acompañada por Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada Verde en San Lázaro, el senador Manuel Velasco, coordinador en el Senado, el diputado Raúl Bolaños y Arturo Escobar.

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Después de inscribirse, escapó sin contestar cuando la prensa le preguntó sobre el problema del narcotráfico en Guerrero.

Registro de las aspirantes de Morena, Pablo Amílcar, Esthela Damián, Zeferino Gómez, José Ojeda, Iván Hernández y Rogelio Ortega,así como la aspirante por el Partido Verde, Karen Castrejón del Estado de Guerrero. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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"Es un respaldo que en el Partido Verde le estamos dando a cada hora de nuestros aspirantes, con nuestros liderazgos en las 17 entidades que tendrán cambio de gubernatura", explicó por la presencia de sus dirigentes.

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El diputado local Pablo Amílcar Sandoval (Morena), quien también buscó la candidatura en 2015, calificó como positivo que su partido investigue posibles nexos de sus pre candidatos con el crimen organizado.

Por su parte, Rogelio Ortega Martínez, exgobernador de Guerrero (2014-2015), dijo que sabe cómo pacificar a Guerrero, por la experiencia que le dejó la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, durante su gestión.

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"Gracias a esa experiencia de un año completo de gobierno, ordenando literalmente Guerrero en llamas, lo pacifiqué, había 46 ayuntamientos tomados, me los entregaron uno a uno sin desalojar uno solo, capacidad de diálogo, de concentración, de acuerdo, solución pacífica de conflictos", comentó.

Iván Hernández Díaz, delegado de los programas del bienestar en Guerrero, negó que su cargo beneficie su aspiración a gobernador de la entidad.

"Más que el cargo, es la forma en que lo ejercimos, lo ejercimos siempre en el territorio, recorrimos varias veces todos los municipios del estado de Guerrero, conocimos sobre todas las comunidades de algunos municipios, y no es el cargo, es más bien la forma en la que lo ejercimos", dijo.

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Registro de las aspirantes de Morena, Pablo Amílcar, Esthela Damián, Zeferino Gómez, José Ojeda, Iván Hernández y Rogelio Ortega,así como la aspirante por el Partido Verde, Karen Castrejón del Estado de Guerrero. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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López Rodríguez alcaldesa de Acapulco, tuvo que ser escoltada a la salida para no contestar presuntos desvíos de recursos públicos, reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la detención de uno de sus asesores por el delito de delincuencia organizada.

José Ojeda Guerrero, de 86 años, llegó con dificultad a la mesa de registro, y tuvo que ayudarlo Ariadna Montiel con la finalidad de llevarlo a tomarse la foto con su documento de inscripción.

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"Tengo 86 años, pero todavía toreo. Yo soy aficionado a la fiesta brava", expresó al cuestionarle sobre su edad.

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También se inscribieron: el diputado local Zeferino Gómez Valdovinos (Morena); Genaro Vázquez Flores (Morena), regidor de Acapulco; Marcial Rodríguez Saldaña, ex dirigente de Morena en Guerrero; Aidé ibarez Castro, ex secretaria de Salud estatal, destituida en noviembre de 2024; Alberto López Rosas, exprocurador de Justicia del Estado de Guerrero y ex alcalde de Acapulco.

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La senadora Beatriz Mojica (Morena) se inscribió casi al cierre del registro, y señaló que "el partido debe respetar las encuestas" para definir al candidato a la gubernatura de Guerrero.

Agregó que ha superado la campaña de 2018, al Senado de la República, por la coalición ‘Por México al Frente’ que integraron MC, PRD y PAN, y sus fotos apoyando al panista Ricardo anaya, que contendió por la Presidencia de la República.

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También se registraron: los diputados locales Victoriano Wences (PT) y Guadalupe Eguiluz Bautista.

Registros no son actos anticipados de campaña: Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el proceso de registro de coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía no es un acto anticipado de campaña.

En conferencia de prensa, dijo que si no proceso no es violatorio de la ley, y se implementa desde hace años.

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“Hasta este momento no se viola la ley al nombrar a los coordinadores estatales en defensa del voto, de hecho Morena y otros partidos lo han hecho desde hace 12 años o más…no con nombrar coordinadores estatales se viola ley, pueden o no ser los candidatos en su momento, pero por lo pronto hay un nombramiento que nada tiene que ver con el nombramiento formal”, expuso.

El líder guinda no descartó la idea de que en el futuro se impulse una reforma en la materia, pero aclaró que para el proceso actual, se está actuando en el marco de la legalidad: "No es mala idea que pueda establecer en la legislación electoral, ya no se puede en este momento”.

Informó que hasta el momento, 14 diputados federales han pedido licencia para contender por una coordinación estatal.

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Los registrados son Graciela Domínguez Nava y Jesús Alfonso Ibarra Ramos (Sinaloa); Raymundo Vázquez Conchas (Tlaxcala); Fernando Castro Trenti (Baja California); Luis Humberto Fernández Fuentes y Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro); Ulises Mejía Haro, Julia Arcelia Holguín y José Narro Céspedes (Zacatecas); Griselda Valencia de la Mora (Colima) y Daniel Campos Plancarte (CDMX).

Al abordar la posibilidad de registro de Félix Salgado Macedonio, quien aspira al gobierno de Guerrero, dijo que insistir en el registro sería desafiar a la unidad del partido, pero aclaró que le constitución sí le permite ser candidato.

"Si a él le negará el registro este órgano de Morena que se llama comisión de elecciones… él podría interponer un recurso ante el Tribunal por derechos políticos... ¿en este momento qué vale más, la Constitución o un acuerdo del Consejo Nacional?, cualquiera les resolvería que si podría participar”.

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Sobre el caso de San Luis Potosí, Monreal hizo votos porque Morena y el PVEM puedan ir en coalición.

“Hay un riesgo, que se debilite la coalición y que se cuele un partido tercero, que no sea ni el PT, ni el verde ni Morena. Como se fracciona, es obvio que, es explicable desde el punto de vista electoral que podamos correr el riesgo de perder la elección”, concluyó.

Registro de las aspirantes de Morena, Pablo Amílcar, Esthela Damián, Zeferino Gómez, José Ojeda, Iván Hernández y Rogelio Ortega,así como la aspirante por el Partido Verde, Karen Castrejón del Estado de Guerrero. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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