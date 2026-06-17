El promedio de homicidios dolosos en México disminuyó 46% al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, según datos presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

En la conferencia matutina de ayer, la funcionaria destacó que en mayo de 2026 se registró la cifra más baja de homicidios dolosos durante los primeros 20 meses de la actual administración federal. Además, fue el mes con menor incidencia de homicidios dolosos en los últimos 12 años.

La titular del SESNSP indicó que el promedio de 50.4 homicidios diarios registrado entre enero y mayo de este año representa el nivel más bajo para ese periodo desde 2016. El 27 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó de una disminución preliminar de 49% en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026. Ese mismo día aclaró que al cierre de mes podría haber un ajuste en las cifras.

Figueroa Franco detalló que la reducción equivale a 39 homicidios menos por día en comparación con septiembre de 2024, cuando comenzó el actual gobierno.

Antes de finalizar la conferencia, la Presidenta felicitó a su gabinete por los resultados: “Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, expresó.

Felicitó al comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; a Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP; a Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional; a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación.

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“Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realiza el gabinete, al general Briseño; son 120 mil hombres y mujeres que coordina el general Briseño. Y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos, al almirante secretario (Raymundo) que no solamente cuida los mares, las costas, sino los cuida a todos los mexicanos.

“Al general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México. A Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público honesto, trabajador. Y a Rosa Icela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos”, declaró Sheinbaum Pardo.

bajan homicidios en 28 estados, detienen a 56 mil personas y aseguran 29 mil armas

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Sobre la distribución territorial del delito, Marcela Figueroa informó que ocho estados concentran 54% de los homicidios dolosos registrados en el país en los primeros cinco meses de 2026.

Guanajuato encabeza la lista con 8.8% del total nacional, seguido de Baja California, con 7.8%; Chihuahua, 7.7%; Sinaloa, 6.8%; Morelos, 5.9%; Estado de México, 5.9%; Guerrero, 5.5%, y Veracruz, con 5.3%.

La funcionaria destacó que 28 entidades federativas registraron disminuciones en su promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026. Entre los estados con mayores reducciones se encuentran San Luis Potosí, con una baja de 81%; Zacatecas, con 63%, y Quintana Roo, con 60.8%.

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Por su parte, Omar García Harfuch destacó que en la administración de Sheinbaum Pardo se han desmantelado 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina; 56 mil 134 personas han sido detenidas; se han asegurado 419 toneladas de droga así como 29 mil 572 armas de fuego, incluyendo 5 millones 514 mil pastillas de fentanilo.

El funcionario destacó que como resultado de la operación Enjambre y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos diversos servidores públicos vinculados con actividades ilícitas en Morelos.

“Entre ellos se encuentran: Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla; Agustín ‘N’, presidente municipal (de Atlatlahucan), e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla. Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos; entre ellos siete presidentes municipales en funciones”, mencionó.

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Informó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026, se ha realizado la detención de mil 468 extorsionadores en distintas entidades, mientras que la Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en altamar.