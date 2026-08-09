Techbit | 09-08-26 | 09:00 | Francisco Osorio | Actualizada | 09-08-26 | 13:30 |

Aunque las de números desconocidos no siempre son perjudiciales, hay ocasiones en que sí pueden representar un riesgo para tu ciberseguridad, sobre todo si tienen el prefijo +234.

De acuerdo con la Policía Cibernética de Colima, los números con este prefijo han recibido diversos reportes de fraudes y estafas. ¿Cómo protegerte? En te lo decimos.

¿Por qué no responder llamadas con el prefijo +234?

De acuerdo con la empresa de antifraudes SEON, existe un ciberdelito conocido como Wangiri (que significa “llamada y corte”) y consiste en que los estafadores marcan a distintos números y cuelgan para que las víctimas devuelvan la .

Cuando lo logran, este tipo de comunicación se cobra como LADA internacional y los estafadores terminan llevándose esa comisión. De ahí que también se le conozca como “la estafa de la llamada perdida”.

También puede suceder que se le ofrezcan a las víctimas vacantes de trabajo falsas y mensajes con enlaces infectados, mismos con los que intentan robar sus datos personales y bancarios.

Si no tienes motivos para responder llamadas con prefijos internacionales, no lo hagas. Foto: Unsplash
Si no tienes motivos para responder llamadas con prefijos internacionales, no lo hagas. Foto: Unsplash

Leer también

[Publicidad]

En este contexto, debes tener cuidado con las llamadas que tengan un prefijo internacional como +234, perteneciente a Nigeria y relacionado con estafas. De igual manera, se recomienda no contestar los números:

  • Albania: +353
  • Costa de Marfil: +225
  • Estados Unidos y Canadá: +1
  • Ghana: +233
  • Reino Unido: +44

¿Cómo protegerte de llamadas de estafa con prefijos internacionales?

Ahora que sabes por qué no responder este tipo de , procura adoptar las siguientes recomendaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cuidar tu privacidad:

  • No devuelvas las llamadas de números desconocidos sin importar si su prefijo es nacional o internacional.
  • Activa el filtro de llamadas anti-spam de tu celular.
  • No compartas datos personales o bancarios con contactos desconocidos durante una llamada o por mensajes.
  • Comunícate con las empresas a través de sus canales oficiales para comprobar ofertas laborales.
  • Bloquea los números desconocidos que te marquen con insistencia o bien, repórtalos ante la Policía Cibernética al 55 5242 5100 (ext. 5086)
Si con frecuencia recibes llamadas del prefijo +234, no dudes en levantar una denuncia. Foto: Unsplash
Si con frecuencia recibes llamadas del prefijo +234, no dudes en levantar una denuncia. Foto: Unsplash

Recuerda nunca responder llamadas de números desconocidos y, en caso de duda, revisa de qué país procede su prefijo, lo que te permite detectar posibles estafas.

[Publicidad]

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]