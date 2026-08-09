Aunque las llamadas de números desconocidos no siempre son perjudiciales, hay ocasiones en que sí pueden representar un riesgo para tu ciberseguridad, sobre todo si tienen el prefijo +234.

De acuerdo con la Policía Cibernética de Colima, los números con este prefijo han recibido diversos reportes de fraudes y estafas. ¿Cómo protegerte? En Techbit te lo decimos.

¿Por qué no responder llamadas con el prefijo +234?

De acuerdo con la empresa de antifraudes SEON, existe un ciberdelito conocido como Wangiri (que significa “llamada y corte”) y consiste en que los estafadores marcan a distintos números y cuelgan para que las víctimas devuelvan la llamada.

Cuando lo logran, este tipo de comunicación se cobra como LADA internacional y los estafadores terminan llevándose esa comisión. De ahí que también se le conozca como “la estafa de la llamada perdida”.

También puede suceder que se le ofrezcan a las víctimas vacantes de trabajo falsas y mensajes con enlaces infectados, mismos con los que intentan robar sus datos personales y bancarios.

Si no tienes motivos para responder llamadas con prefijos internacionales, no lo hagas. Foto: Unsplash

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En este contexto, debes tener cuidado con las llamadas que tengan un prefijo internacional como +234, perteneciente a Nigeria y relacionado con estafas. De igual manera, se recomienda no contestar los números:

Albania: +353

Costa de Marfil: +225

Estados Unidos y Canadá: +1

Ghana: +233

Reino Unido: +44

¿Cómo protegerte de llamadas de estafa con prefijos internacionales?

Ahora que sabes por qué no responder este tipo de llamadas, procura adoptar las siguientes recomendaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cuidar tu privacidad:

No devuelvas las llamadas de números desconocidos sin importar si su prefijo es nacional o internacional.

Activa el filtro de llamadas anti-spam de tu celular.

No compartas datos personales o bancarios con contactos desconocidos durante una llamada o por mensajes.

Comunícate con las empresas a través de sus canales oficiales para comprobar ofertas laborales.

Bloquea los números desconocidos que te marquen con insistencia o bien, repórtalos ante la Policía Cibernética al 55 5242 5100 (ext. 5086)

Si con frecuencia recibes llamadas del prefijo +234, no dudes en levantar una denuncia. Foto: Unsplash

Recuerda nunca responder llamadas de números desconocidos y, en caso de duda, revisa de qué país procede su prefijo, lo que te permite detectar posibles estafas.

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