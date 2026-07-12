El celular se ha convertido en un almacén de información valiosa para todos los usuarios, pues aquí se guardan todo tipo de archivos que van desde fotografías hasta correos electrónicos privados.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de información que recibimos a diario en el dispositivo, es posible que en este se acumule lo que expertos llaman "archivos basura" que son fotografías duplicadas, archivos innecesarios y aplicaciones olvidadas, las cuales afectan el rendimiento del equipo y dificultan aprovechar la tecnología al máximo.

Pero además de ello, se acumula otro tipo de información como historial de navegación, cuentas antiguas, entre otros. En este sentido, Kaspersky explica cuál es la importancia de la limpieza digital y cuáles son las acciones que debes realizar para recuperar el control de tu vida digital.

Por estas razones deberías mantener una limpieza digital en tu celular. Imagen: Unsplash

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¿Qué acciones de limpieza digital debes hacer en tu celular?

De acuerdo con Kaspersky, aunque 8 de cada 10 usuarios en México borra su historial de navegación, caché o archivos duplicados como parte de sus hábitos de limpieza digital, no todos realizan otras acciones que son igual de importantes.

Por ejemplo, solo 27% cambia sus contraseñas de forma regular, lo cual es una práctica clave para mantener la seguridad digital. Por otro lado, solo 30% de los usuarios realiza respaldos periódicos de datos importantes, lo cual permite que esta información sea vulnerable a pérdidas o fallas del dispositivo.

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Asimismo, solo 19% de los encuestados para el estudio de Kaspersky señalan que revisan o actualizan los permisos de las aplicaciones y la configuración de privacidad regularmente, lo cual deja en evidencia una brecha significativa en la higiene de la seguridad cotidiana.

Sin embargo, sí existen algunas acciones que hacen de manera frecuente los usuarios y que les ayudan a darle un plus de seguridad a su celular. Por ejemplo, 84% de los encuestados elimina aplicaciones que no usa o que utiliza con poca frecuencia, mientras que 76% de los usuarios organiza sus archivos y correos electrónicos.

Por estas razones deberías mantener una limpieza digital en tu celular. Imagen: Unsplash

Además, 72% de los mexicanos revisa o elimina cuentas antiguas en línea, mientras que 73% elimina métodos de pago guardados, lo cual ayuda a proteger las finanzas de los usuarios en caso de que una cuenta esté comprometida.

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Y, aunque 74% de los usuarios afirma mover archivos a unidades de almacenamiento externo o servicios en la nube, los expertos de Kaspersky señalan que es mayormente efectivo copiar los datos críticos en varias ubicaciones independientes.

¿Cuáles son las practicas que debes tomar en cuenta para la limpieza digital?

Kaspersky enlista la lista de acciones que debes seguir para proteger tu celular en todo momento:

Automatizar la limpieza del dispositivo con herramientas especializadas.

Mantener aplicaciones y software siempre actualizados.

Configurar copias de seguridad automáticas.

Revisar cuentas antiguas, métodos de pago guardados y contraseñas.

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