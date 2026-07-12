El senador republicano Lindsey Graham, estrecho aliado político del presidente Donald Trump, falleció tras "una breve y repentina enfermedad", señala el comunicado difundido por su oficina a primera hora del domingo. Tenía 71 años.

“La familia del senador aprecia las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", añade.

El senador por Carolina del Sur era presidente del Comité de Presupuesto del Senado y buscaba la reelección en las elecciones de noviembre próximo.

La cadena NBC News informó, citando un audio policial, que personal de emergencia respondió a una llamada por un "paro cardíaco" que habría sufrido el senador.

El republicano fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2002. Fue un aliado cercano del presidente Donald Trump y, desde hace mucho tiempo, un halcón respecto a Irán.

Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la década de 1990, respaldó políticas destinadas a aislar al país y a limitar sus programas de misiles y nuclear.

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Graham acababa de regresar de un viaje a Kiev, Ucrania, donde se reunió el viernes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Tenía previsto aparecer este domingo en el programa "Meet the Press" de NBC News.