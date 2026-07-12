Oaxaca.— Liam, Carlos y Laura toman un balón con el objetivo de posar para las fotografías. Detrás de ellos, una pantalla transmite uno de los juegos del Mundial de Futbol 2026, en uno de los parques públicos de la ciudad de Oaxaca.

En pocos días, los tres también serán parte de un torneo internacional: viajarán a Guatemala para participar en la Copa Internacional de Futbol de Personas de Talla Baja, como parte de la selección que representará a México en esta competencia que se celebra del 17 al 19 de julio, y en la que también contienden los seleccionados del país anfitrión y Colombia.

Sin embargo, se han enfrentado a la falta de apoyo económico, por lo que han organizado rifas y solicitado ayuda a instituciones públicas y empresas para solventar sus gastos, pero también para tener la posibilidad de entrenar continuamente con el resto de los seleccionados.

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“Si en el deporte convencional es difícil obtener recursos, para las personas con discapacidad u otra condición es doblemente difícil”, asegura Yanideth Rueda Vásquez, presidenta de la Asociación de Personas de Talla Baja.

En Oaxaca no hay una liga de futbol de personas de talla baja. Desde hace más de ocho años, Yanideth Rueda ha convocado a jugadores de diferentes municipios del estado para conformar un equipo, pero a causa de las distancias solamente logran reunirse cuando hay algún torneo.

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Unidos por el futbol

Cuando empezó la etapa escolar de su hijo, Yanideth Rueda advirtió la falta de inclusión de las personas de talla baja en el deporte. Por eso lo inscribió en actividades deportivas desde pequeño.

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Así se percató de que su hijo tenía habilidades deportivas, pensó que debía haber más personas con estas capacidades y empezó a buscar más familias en todo el estado con hijos o personas en la misma condición.

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Pronto surgió la necesidad de constituirse en una asociación civil para crear un club deportivo, tener más posibilidades de obtener apoyo y participar en diferentes torneos.

Liam Tadeo Rueda Vásquez tiene 12 años y es hijo de Yanideth Rueda, presidenta de la asociación. Su inicio en los deportes empezó desde los tres años, cuando su madre lo llevaba a jugar beisbol y, a los cinco años, futbol.

Liam Tadeo Rueda Vásquez. Foto: Juan Carlos Zavala

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“A mí me encanta el futbol y me encanta un poquitito el beisbol, y estoy en el equipo de la Asociación de Personas de Talla Baja. Mi mamá está buscando a más personas de talla baja para que se pueda crear el equipo completo (...) Ahorita somos unas 10 o unas 13 personas. En el equipo no tengo una posición fija, en ocasiones juego de delantero y en otras de defensa”, comenta.

Laura Rosario Bohórquez Salinas, de 32 años, es la primera oaxaqueña que formará parte de la selección femenil de futbol de México en la Copa Internacional que se realizará en Guatemala. Hace dos años empezó a jugar futbol luego de ser invitada por Yanideth Rueda.

Laura Bohórquez Salinas. Foto: Juan Carlos Zavala

Carlos Caravantes Méndez está por cumplir 40 años, juega futbol desde que estudiaba la primaria, y es la segunda ocasión que es seleccionado para representar a México. En su primera participación, dice, lograron el segundo lugar y ahora espera que puedan regresar con el campeonato.

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La Copa Internacional de Futbol de Personas de Talla Baja, en la modalidad de futsala, se realiza cada año. Ahora la sede será Guatemala y se espera que para 2027 sea en Colombia.

Carlos Caravantes Méndez. Foto: Juan Carlos Zavala

La Asociación de Personas de Talla Baja inició hace unos meses la rifa de unas pinturas que les donó el artista plástico Pedro Miranda, además de tandas para obtener recursos que le permitan cubrir los gastos de los deportistas oaxaqueños que viajarán a Guatemala.

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Y aún están a la espera de una respuesta a su solicitud de apoyo económico al Instituto Estatal del Deporte, pero a la fecha no hay nada concreto, y tampoco han obtenido respuesta de las empresas privadas a las que también han solicitado ayuda.

“Buscamos el apoyo en general de algunas empresas, somos una asociación constituida que podemos recibir donativos y nuestra asociación les expide sus facturas correspondientes, sólo que, por la falta de visibilidad hacia nuestra condición o nuestro deporte, tenemos poca afluencia”, señala.

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