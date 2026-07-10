En el mes que lleva ya el Mundial de Fútbol 2026 no ha generado mayores ventas para 7 de cada 10 establecimientos, reportó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De acuerdo con un sondeo hecho por Canirac, los establecimientos que menor impacto registraron por este evento deportivo fueron los restaurantes-bar y los llamados Sports bar, ya que sólo cinco de cada 10 dijeron haber visto subir el consumo en el primer mes del mundial.

Las cantinas tuvieron el mayor incremento en sus ventas con ocho de cada 10, y en el caso de los bares 5.5 de cada 10 de los encargados de estos establecimientos dijeron ver mejoras en ventas.

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Aunque algunos establecimientos explicaron que sí hubo incremento en sus ventas, los aumentos observados fueron de entre 15% y 30%. Con un ticket promedio de 400 pesos por persona en las primeras semanas.

Para el organismo “el Mundial genera oportunidades, pero no beneficios automáticos para toda la industria. Para aprovechar la derrama es indispensable, combinar transmisión legal, promociones, experiencias, diferenciadas y una ubicación estratégica“.

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Ni más turistas ni más empleos

La encuesta que difundió la Canirac asegura que el 65% de los restaurantes no detectó presencia de turistas, los restaurantes que dijeron ver turistas en sus instalaciones dijeron tener menos del 10% de su aforo.

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En el caso de la generación de empleo, la Canirac estimó alrededor de 15 mil empleos temporales, muy por debajo de la expectativa inicial de 39 mil.

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La encuesta arrojó que la gran mayoría de los restaurantes dijo que no fue necesario reforzar su plantilla y aquellos que sí contrataron solamente ocuparon entre uno y dos colaboradores más.

Aunque al Mundial de Fútbol todavía le restan nueve días para que concluya, la Canirac expuso que el 70% de los encuestados dueños de restaurantes no esperan un crecimiento de ventas para los últimos partidos de la Copa, la cual concluirá el próximo domingo 19 de julio.

Este evento deportivo comenzó el 11 de junio y desde las primeras semanas, la Canirac realizó sondeos en los que reportó que uno de cada dos no vieron incrementos de ventas mayores a lo regularmente visto en estas semanas.

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Ayer, el Consejo Nacional Empresarial Turístico dijo que no llegaron los 5.5 millones de turistas que se esperaban, solamente se estima una afluencia de 850 mil viajeros, con una ocupación hotelera de entre 55% y 60%.

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