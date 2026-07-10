Antonio Mohamed se ha encargado de hacer al Toluca el equipo del momento en el futbol mexicano, ganando un bicampeonato de la Liga MX y llevándolos a la conquista de la Concacaf Champions Cup, gracias al gran plantel y gestión que posee.

El Turco es uno de los técnicos que más conoce al balompié nacional, tanto por su paso como futbolista, pero también por los años que ha dirigido en nuestro territorio, lo que ha hecho genere su opinión respecto a lo que ha vivido.

En una charla con Daniel Osvaldo en el Rincón Stone, el estratega argentino lanzó un duro comentario hacia la Liga MX que ha provocado cierta polémica.

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“El fútbol mexicano, lo que menos tiene es mexicanos, tiene nueve extranjeros por equipo. Tienes nueve extranjeros y son todos jugadores de Selección. Cuando hablas de la liga mexicana, estás hablando de una liga extranjera”, señaló Mohamed.

"El fútbol mexicano lo que menos tiene es mexicanos, tiene 9 extranjeros por equipo" 🎙️🇲🇽



El Turco Mohamed pasó por Rincón Stone y habló del nivel de juego en México.



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Dentro de esta conversación, el Turco comparó cómo era la liga hace unos ayeres con la que es en este periodo.

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"Yo juego con ocho o nueve extranjeros (muy parecido a Europa) no es una liga mexicana como en la que yo llegué a jugar que eran diez mexicanos u ocho mexicanos y tres extranjeros. Hoy yo tengo nueve extranjeros y juegan ocho", sentenció.