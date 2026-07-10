Isaac del Toro conservó el tercer lugar y el suéter blanco de mejor joven del Tour de France tras la séptima etapa de la competencia.

Fue el cilcista belga, Tim Merlier, quien ganó el duelo de los velocistas para brindar por la victoria en la ruta disputada entre Hagetmau y Burdeos, de 175.1 km de recorrido, jornada de transición que no alteró la clasificación general con el esloveno Tadej Pogacar como sólido líder.

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El excampeón francés Bernard Hinault aseguró que el esloveno Tadej Pogacar "ha sentenciado" el Tour de Francia, pero que encontrará una motivación hasta el final: "hacer que su compañero Isaac del Toro sea segundo en el podio de París".

Hinault puso sobre la mesa lo que puede marcar el debate de un Tour que parece ya acabado en lo referente al ganador, tras la exhibición del esloveno en el Tourmalet que le llevó hasta el liderato con una renta de 2.42 minutos con el danés Jonas Vingagaard.

El tercero de la general es un Del Toro que debuta en el Tour, que está a 3.27 de su jefe de filas y que ha estado arriba en todos los momentos importantes de la carrera. Y que ya ha demostrado aguante en una prueba de tres semanas, puesto que fue segundo del Giro de Italia del año pasado, donde rozó la victoria.

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Hinault ensalzó al mexicano, "escudero de lujo" de Pogacar y consideró que ayudar a que acabe en el podio puede nutrir la motivación del esloveno hasta el final de la prueba.

"El Tour está cerrado, nadie puede hacerle sombra. Lo demostró en el Tourmalet. Pero a diferencia del año pasado, cuando parecía aburrirse, esta vez tiene una motivación, repetir lo que hicimos Greg Lemond y yo, quedar primero y segundo", aseguró el quíntuple vencedor de la ronda gala en la televisión pública francesa.

"Con el potencial que tiene Pogacar, hace lo que quiere y cuando quiere. El Tour es un juguete en sus manos", aseguró.

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Si el año pasado el esloveno dio muestras de desmotivación en el tramo final, cuando ya tenía sentenciado su cuarto Tour, Hinault piensa que esta vez encontrará la manera de afrontarlo con más vivacidad en que Del Toro suba al podio.