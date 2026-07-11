Ecatepec, Méx.— Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellado por un motociclista, en el carril confinado del Mexibús. Los hechos se registraron la mañana de este viernes sobre la Vía Morelos, cuando el hombre cruzó la vialidad y fue embestido por el conductor de la moto, identificado como Irving Mauricio “N” de 23 años, quien fue detenido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.