San Luis Río Colorado.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora detuvo a Blanca Zulema “N”, ex líder de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en San Luis Río Colorado, y a Jesús Guillermo “N”, señalados como presuntos responsables del feminicidio agravado de Karla Yureth “N”, de 19 años.

Ambos fueron presentados ante un juez de control, quien les dictó prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la investigación, las órdenes de aprehensión fueron emitidas el pasado 6 de julio.

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La Fiscalía aseguró que Blanca Zulema “N” intentó evadir su captura haciéndose pasar como persona desaparecida, situación que, según la autoridad, aprovechó la movilización de colectivos de búsqueda y los protocolos de localización activados tras el reporte presentado por sus familiares.

Las indagatorias establecen que el feminicidio ocurrió durante la madrugada del 15 de junio en un domicilio de la colonia Reforma, en San Luis Río Colorado.

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Presuntamente, los imputados convivían con la víctima mientras consumían bebidas alcohólicas y narcóticos cuando se desató una agresión relacionada con un conflicto de carácter sentimental.

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La Fiscalía sostiene que ambos retuvieron por la fuerza a la joven, la golpearon y posteriormente la asfixiaron con una bolsa de plástico. Después, habrían colocado el cuerpo en un contenedor de basura y lo trasladaron hasta una zona desértica para ocultar el crimen. El cadáver fue localizado el 20 de junio.

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Como parte de las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal AMIC, los dos sospechosos fueron ubicados durante la madrugada del miércoles en la colonia Solidaridad de San Luis Río Colorado, donde fueron detenidos.

El caso tomó relevancia pública debido a que Blanca Zulema “N”, de 43 años, había sido reportada como desaparecida desde el 30 de junio.

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La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Comisión Nacional de Búsqueda difundieron una ficha de localización y familiares, colectivos y ciudadanos participaron en su búsqueda.

Exlíder de colectivo de búsqueda, va a prisión por feminicidio; Fiscalía de Sonora acusa que fingió su desaparición para evadir la justicia. Foto: Especial

De manera extraoficial se informó que la noche del 7 de julio la mujer fue localizada con vida en un predio baldío de la colonia Solidaridad, junto con un hombre, ambos atados de pies y manos, tras un reporte anónimo al número de emergencias 911.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la ahora imputada utilizó esa supuesta desaparición como una estrategia para intentar evitar su detención por el feminicidio.

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En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación por el delito de feminicidio agravado contra ambos detenidos.

El juez determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento del caso

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