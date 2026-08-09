Ligero, esponjoso y capaz de combinarse con carnes, verduras y distintas especias, el cuscús es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía del norte de África.

Aunque suele asociarse con la cocina marroquí, tiene una historia y una preparación que reflejan la diversidad de esta región. Pero, ¿qué ingredientes lleva su receta tradicional? Aquí te lo decimos.

¿Cuál es el origen del cuscús?

El cuscús es un plato tradicional del norte de África, particularmente de la región del Magreb. Un artículo del Institut français de València señala que se trata de una preparación de origen bereber, mientras que la Universidad de Murcia lo identifica como un alimento tradicional de esa zona.

Además de su importancia gastronómica, posee un carácter social. El mismo instituto lo describe como un plato completo y de convivencia, asociado a preparaciones en las que la sémola se acompaña con diversos ingredientes.

En su receta tradicional puede servirse con cordero, pollo y merguez, así como verduras y especias.

El cuscús es un platillo que lleva como base la sémola de trigo duro. Foto: Unsplash

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¿Qué ingredientes lleva el cuscús?

La base del cuscús es la sémola de trigo duro, que forma pequeños granos de textura ligera y esponjosa después de cocinarse. Según el portal especializado Tua Saúde, este alimento puede utilizarse como acompañamiento de carnes y verduras.

En su preparación tradicional marroquí incluye cordero, pollo o merguez, así como nabo, cebolla, tomate, zanahoria, calabacín, repollo, calabaza, habas y garbanzos. Y para sazonarlo se utilizan especias como comino, canela, jengibre, cilantro, cardamomo, nuez moscada, pimienta y cúrcuma.

Asimismo, se le puede agregar ras el hanout (mezcla de especias) y cilantro fresco o harissa para aportar más sabor, así lo recomienda el Institut français Espagne.

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Receta sencilla para hacer cuscús

Si buscas una versión práctica para disfrutar el cuscús, estos son los productos que debes tener a la mano:

Ingredientes

1 taza de cuscús

4 tazas de agua o caldo de verduras o pollo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

Procedimientos:

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Lleva el agua o caldo a ebullición junto con la sal y el aceite de oliva. Cuando hierva, retira la olla del fuego y agrega el cuscús. Remueve ligeramente para que todos los granos queden cubiertos por el líquido. Después, tapa la olla y deja reposar durante cinco minutos. Transcurrido ese tiempo, destapa y separa los granos con un tenedor para conseguir una textura suelta y esponjosa.

El cuscús debe tener una textura esponjosa. Foto: Pixabay

Recuerda que el cuscús puede servirse caliente como acompañamiento de pollo, cordero, ternera, pescados o mariscos. Y si lo prefieres, puedes añadirle hierbas frescas, frutos secos o verduras salteadas para modificar su sabor y textura.

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