Uno de los problemas más comunes con el celular es que se quede sin batería en momentos importantes. Ante esta situación, la carga rápida aparece como una herramienta útil, ya que le permite recuperar un gran porcentaje de energía en menos tiempo.

Sin embargo, para aprovechar esta función es necesario contar con algunos accesorios compatibles. Si quieres saber cuáles son, en Techbit te explicamos.

Para utilizar la carga rápida es necesario contar con accesorios originales y compatibles. Foto: Unsplash

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¿Cómo cargar rápidamente tu celular?

Para utilizar la carga rápida de los celulares, el primer paso es contar con un cargador y cable compatible. Una vez que los tengas a la mano, realiza lo siguiente:

Android

Los modelos más recientes de Android vienen equipados con una bobina interna para carga rápida inalámbrica y carga rápida adaptativa con cable, los cuales permiten que la batería se cargue en menos tiempo del convencional.

Para activar ese sistema, sigue estos pasos:

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Desliza hacia arriba para acceder a la pantalla de aplicaciones.

Ingresa a “Ajustes”.

Selecciona “Cuidado del dispositivo”.

Dirígete al apartado “Batería”.

Pulsa “Ajustes de carga”.

Selecciona uno de los modos (carga rápida, súper rápida o inalámbrica rápida), según el tipo de cargador que integre el dispositivo.

Dependiendo de tu celular, su cargador puede integrar modos como:

Carga rápida: habilita este modo si estás utilizando el cargador de carga rápida adaptable.

Carga súper rápida: habilita este modo si estás usando un cargador "super fast charge" con cable.

Carga inalámbrica rápida: habilita este modo si estás utilizando una plataforma de carga inalámbrica rápida.

Cabe destacar que mientras el teléfono se esté cargando, no es recomendable habilitar o deshabilitar los modos hasta que se completen.

iOS

En iOS no es necesario activar ningún modo; el Centro de Soporte de Apple indica que los modelos Phone 15 en adelante cuentan con un cable USB-C que reduce el tiempo en que el dispositivo se alimenta de energía.

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Y para modelos anteriores, por ejemplo del iPhone 8 al 14, se necesita un cable USB-C a Lightning y uno de los siguientes adaptadores para activar la carga rápida:

Adaptador de corriente USB-C de 18 W o más de Apple

Un adaptador de energía USB-C equivalente de un proveedor independiente que sea compatible con USB Power Delivery (USB-PD)

Por otro lado, si tienes un iPhone 16 o posterior, entonces debes contar con un cargador MagSafe y uno de los siguientes adaptadores:

Adaptador de corriente USB-C de 30 W o más de Apple.

Un adaptador de energía USB-C equivalente de un proveedor independiente que sea compatible con USB Power Delivery (USB-PD).

Para los iPhone 15 o modelos posteriores necesitas un cable USB-C. Foto: Unsplash

¿Cómo ahorrar la batería de mi celular?

Si quieres optimizar el consumo de energía de tu celular, te dejamos 5 consejos para lograrlo:

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Activa el modo ahorro de batería: ya sea en iOS o Android, esta herramienta reduce el consumo de recursos como los datos móviles, WiFi o el brillo de la pantalla.

Baja el brillo de la pantalla: redúcelo cuando estés en ambientes oscuros, y ajústalo cuando te encuentres en ambientes con mucha luz.

Desactiva los sonidos y vibraciones: dichos recursos también consumen batería.

Cierra y elimina aplicaciones que no uses: para evitar que las apps consuman energía en segundo plano, se recomienda cerrarlas o eliminarlas si ya no son necesarias.

Usa cargadores originales: si compras cargadores “piratas”, la vida útil de la batería puede disminuir.

¡Ya lo sabes! Ahora que tu celular es una herramienta indispensable en tu día a día, optimiza su batería y evita quedarte incomunicado cuando sales a la calle.

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