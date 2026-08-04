Cada mes, WhatsApp deja de ser compatible con ciertos celulares y esto, principalmente, se debe a que ya no cuentan con los requisitos técnicos para soportar las actualizaciones.

Y es mejor tener esta información a la mano para no perder contactos, chats y datos relevantes. Si quieres saber qué modelos de iOS y Android se encuentran en la lista, en Techbit te lo contamos.

¿Qué celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp en agosto 2026?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, cada año, Meta analiza qué dispositivos tienen un software antiguo y cuáles cuentan con el menor número de usuarios. Todos ellos dejan de recibir actualizaciones, parches de seguridad y nuevas funciones.

Actualmente, la aplicación es compatible con celulares que cuentan con sistema operativo Android OS 5.0 y posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y posteriores.

En cambio, los equipos que dejan de ser compatibles este mes son:

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

Android

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Vale la pena mencionar que a partir del 8 de septiembre de 2026, esta app sólo admitirá dispositivos con Android 6 y posteriores. Y desde el 30 de noviembre será únicamente compatible con iOS 15.5 y posteriores.

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WhatsApp requiere de ciertos requisitos técnicos para funcionar. Foto: Unsplash

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¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

Si tu celular ha dejado de ser compatible con WhatsApp, recuerda que ya no es posible acceder a la aplicación, enviar o recibir mensajes, ni utilizar sus nuevas funciones.

Así que, para que no te agarre desprevenido, sigue estas recomendaciones:

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Revisa su software: checa si tu dispositivo dejará de recibir actualizaciones en el apartado "Información del sistema" o similares.

Realiza una copia de seguridad: si se encuentra en la lista o su sistema operativo es obsoleto, te recomendamos hacer una copia de seguridad para conservar información relevante.

Cambia de modelo: si está en tus posibilidades, adquiere un celular más moderno para recuperar el acceso a tu cuenta y tus chats.

Usa la versión web para emergencias: considera que aún podrás seguir usando WhatsApp desde tu computadora, siempre que hayas sincronizado la sesión con anterioridad.

De manera periódica, WhatsApp analiza qué celulares cuentan con un software antiguo. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! WhatsApp se actualiza constantemente para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, así como otorgarles nuevas funciones y mejoras de seguridad.

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