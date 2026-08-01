Cargar un iPhone es una práctica cotidiana que requiere hacerse bajo ciertas condiciones para garantizar el correcto funcionamiento de la batería y el celular.

De acuerdo con Apple, existen diversos factores como la temperatura que pueden estropear paulatinamente tu dispositivo si no lo cargas de manera adecuada. Por eso, en Tech Bit te compartimos algunas recomendaciones que te ayudarán a preservar la pila de tu iPhone. ¡Toma nota!

Para cuidar la batería de tu iPhone, evita utilizarlo mientras se carga. Foto: Unsplash

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¿Cómo cargar un iPhone correctamente?

De acuerdo con un artículo compartido por Apple, los iPhone están fabricados con baterías de iones de litio (Li-ion) que se caracterizan por su carga rápida y su densidad de potencia autónoma.

Lo primero que debes hacer para alargar la vida útil de la batería de tu celular es habilitar la función “Recarga optimizada”. Esta herramienta ayudará a que tu móvil detenga el proceso de carga cuando alcance cierto porcentaje para impedir que constantemente alcance su capacidad máxima y evitar su desgaste.

La segunda forma de cargar tu iPhone de manera correcta es evitando que se sobrecaliente, ya que si su sistema experimenta temperaturas mayores a 35 ºC se vuelve susceptible a sufrir averías. Por ello, el fabricante californiano recomienda no utilizar el dispositivo mientras se carga y sugiere dejarlo en espacios cuya temperatura oscile entre los 16 ºC y 22 °C.

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El tercer consejo es apagar las conexiones del dispositivo como el WiFi y Bluetooth. Aunque Apple explica que el celular no sufre ningún daño si se carga con estas funciones encendidas, lo más viable es desactivarlas para permitir que la batería repose y reciba el suministro energético ideal.

Adicionalmente, se recomienda que de vez en cuando apagues tu iPhone mientras se carga para alargar la vida útil de su batería; asimismo, procura utilizar su cargador original para no perjudicar su rendimiento.

Optimizar la batería de tu iPhone ayudará a mantener tu dispositivo en buen estado. Foto: Unsplash

¿Cómo optimizar la batería de tu iPhone?

Tal como lo señala Apple en su Centro de ayuda, no es necesario dejar que tu teléfono se descargue por completo para recargarlo. Sin embargo, considera que con cada ciclo de carga su batería pierde rendimiento.

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Ante esto, resulta fructífero que habilites la función de “Recarga Optimizada” como lo indicamos anteriormente, pues esta herramienta mantiene la batería en perfecto estado.

¿Quieres aprovecharla? Entonces haz lo siguiente:

Ve a los Ajustes de tu móvil y entra en “Batería”.

Oprime “Carga”, y elige un límite de carga entre el 80% y el 100%.

Por ejemplo, si eliges 85%, tu celular se recargará solo hasta dicho porcentaje aunque el dispositivo permanezca enchufado. Así no alcanzará el límite máximo y su pila no se desgastará prematuramente.

Como ves existen varias medidas que te ayudarán a cargar tu iPhone de manera correcta, lo importante es que las apliques día a día para que tu celular funcione sin problemas. ¿Ya las conocías?

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