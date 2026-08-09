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Hoy analizamos una de las sorpresas más importantes para el mercado de pickups en México: el lanzamiento de la nueva Isuzu D-Max. Aunque Isuzu lleva más de 20 años siendo líder en camiones ligeros en nuestro país, finalmente trae su icónica pickup comercial que sirve como base mecánica para la Mazda BT-50. Evaluamos sus 4 versiones, motor 3.0L Turbo Diésel de 188 hp y 332 lb-pie de torque, opciones 4x2 y 4x4, y su agresivo rango de precios que arranca desde los $550,000 MXN para trabajo pesado hasta los $792,000 MXNAdemás, Benito nos lleva a las entrañas de Iconic Broker para conocer en exclusiva el nuevo Aston Martin DB12 S. ¿Qué pasa si cruzas la elegancia de un Rolls-Royce con el dinamismo de un Ferrari? Descubrimos este superdeportivo con motor V8 Biturbo de 690 hp, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3.5 segundos, frenos carbonocerámicos que reducen 27 kg de peso y una ingeniería aerodinámica sorprendente que canaliza el aire a través del poste C. Te contamos todos los detalles de esta joya de $370,000 USD

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