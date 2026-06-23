La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a los dichos del expresidente Vicente Fox Quezada sobre que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador no han sabido gobernar el país.

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel aseguró que “los insultos y descalificaciones de Vicente Fox no son más que los gritos desesperados de alguien que ha perdido sus privilegios” y califico al panista de ser “el máximo traidor del pueblo de México”. “Le prometió a la gente un cambio y terminó siendo el padre de la podredumbre del PRIAN”, dijo.

“Su pequeñez moral queda en evidencia cuando se atreve a criticar a los dos mejores presidentes que ha tenido México: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras que a ellos la historia los engrandece por devolverle la dignidad al país, a él lo sepulta por ser el gran traidor del pueblo”, dijo Montiel.

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En una entrevista, el expresidente Vicente Fox recordó sus años de lucha para sacar al PRI del poder en el gobierno federal y las veces que coincidió con López Obrador en el reclamo de derechos políticos y transparencia en los procesos electorales.

En la misma intervención, Fox es cuestionado sobre los gobiernos emanados de Morena y aseguró que “no saben gobernar estos cuates”; cuestionó la inteligencia del expresidente López Obrador y llamó “comunista, no científica” a la actual mandataria.

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“Que quede muy claro: la verdadera democracia en este país no empezó con él; inició en 2018, cuando el pueblo tomó las riendas para desterrar su régimen de saqueo, corrupción y privilegios. La historia ya lo juzgó. Hoy solo representa la traición a la democracia. Nosotros seguiremos defendiendo la transformación y la dignidad de México frente a los que intentaron entregar nuestra soberanía”, remató Montiel en su mensaje.

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